Babylon’s Fall krijgt eerste gameplay trailer

Babylon’s Fall is de nieuwe liefdesbaby van Platinum Games en Square Enix. Tijdens de recente State of Play aflevering is de game voorzien van de eerste gameplay beelden, maar we mogen er nog lang niet mee aan de slag.

Platinum Games kennen we ondertussen wel van Bayonetta, Vanquish, Astral Chain en nog wel een aantal top titels. Square Enix is ook geen onbekende naam met de klaptoeter die we Final Fantasy noemen. Hoe ziet zo’n samenwerking uit tussen deze twee videogame tovenaars? Babylon’s Fall is de naam en we zien meteen de invloeden van beide partijen in de eerste gameplay beelden.

Combat zoals we gewend zijn van Platinum en gigantische, fantasievolle constructies van wezens en omgevingen zoals we gewend zijn van Final Fantasy. Babylon’s Fall moet die jeuk aan beide kanten weg gaan krabben. De eerste indruk van de game is niet mis, maar er is nog genoeg werk aan de winkel. Na afloop van de trailer krijgen State of Play kijkers te weten dat meer informatie omtrent deze titel volgend jaar zomer pas wordt bekendgemaakt.

De game werd vorig jaar tijdens E3 2018 al aangekondigd voor PC en Playstation 4. Het lijkt er op dat deze titel één van de laatste grote releases gaat zijn voordat we de nieuwe console generatie in stappen in 2020.

Babylon’s Fall is voorzien van wat Square Enix een ‘Brushwork Filter’ noemt. Hierdoor krijgt de game een unieke uitstraling die je misschien al is opgevallen in bovenstaande trailer. Als je er even goed met je neus bovenop zit zie je inderdaad dat het lijkt alsof er met een kwast overheen is gekliederd. Op sommige momenten valt het iets meer op dan anders, al kan dit ook aan de trailer liggen. Wij zijn in ieder geval benieuwd hoe deze unieke uitstraling zich verder uit pakt zodra we meer informatie krijgen, volgend jaar zomer.