Cyberpunk 2077 multiplayer pas na 2021

Vorige week liet CD Projekt Red weten dat Cyberpunk 2077, de langverwachte RPG iets langer op zich laat wachten. De game is uitgesteld van april naar september. De extra 5 maanden zijn hard nodig, maar niet voor de multiplayer.

Het is al de zoveelste titel die is uitgesteld geworden in 2020 en niet alle fans pikte het nieuws even positief op. De studio achter de Witcher gamereeks laat weten dat de game op dit moment absoluut speelbaar is, maar er is toch nog wat werk aan de winkel. Blijkbaar meer werk dan ze af kunnen krijgen vóór de oorspronkelijke release datum. Ondanks de extra maanden ontwikkeltijd zal de werkdruk de komende periode hoger te komen liggen bij de Poolse ontwikkelaar. Alhoewel dit tot het minimum wordt beperkt.

“To some degree, yes–to be honest,” zegt Kicinski. “We try to limit crunch as much as possible, but it is the final stage. We try to be reasonable in this regard, but yes. Unfortunately.”

Naast Cyberpunk 2077 werkt de studio aan een multiplayer variant die parallel loopt met de singleplayer game. Een beetje vergelijkbaar als GTA Online waarin beide varianten dezelfde wereld delen, maar de gameplay inhoudelijk van elkaar verschilt. CD Projekt Red heeft nog niet heel veel details weten te onthullen over deze multiplayer titel. We moeten er in ieder geval nog ruim 2 jaar op wachten.