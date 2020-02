De Sims bestaat 20 jaar!

De Sims, een icoon in de gamewereld, bestaat dit jaar wel 20 jaar! Een grootse naam waar bijna iedereen wel van af weet, zeker ook waar bijna iedere millennial een aantal uren in heeft zitten. Geen één geel uitgeslagen bakbeest PC kon eigenlijk zonder een kopie van de game. Hoeveel keer we ‘Oh ja’ hebben gedaan, Sims hebben verzopen of Motherlode (of Rosebud) gebruikt… Nostalgie ten top.

Wat van origine een architectuur game moest worden werd al snel een game waar je én je huis kon maken én het dagelijks leven uit kon spelen. In één map met een aantal lege kavels en een aantal grote en dure huizen kon jij beginnen met je nieuwe “perfecte” leven. Of je ging voor een bestaand gezin, zoals de Familie Kerkhof. Een echte ‘OG’ familie in de Sims wereld. Met de aristocratische familie kon je al spelen vanaf De Sims. Tot de Sims 4 zat deze iconische familie in het spel. Zelfs kwam Cora ook voor in SimCity en andere spellen van de Sims serie. Waar de families toen misschien nog wat simpel waren, er was niet veel keuze, kon je al een aardig huis bouwen. Met een groot assortiment aan deuren, ramen en meubels kon je gaan voor een echt gothic huis of ging je voor gebogen hout en modern. Niets was te dol dacht je, verliefd worden op de buurman, boeven die spullen kwamen jatten met het opvallende “boeven geluid” of een baby krijgen via het adoptie bureau en in het echte leven overspannen raken omdat je de zorg niet aankon. Een tijdperk was begonnen en wat kwam er voor prachtigs achter aan?

Toen kwam uiteraard de Sims 2. Betere graphics, meer keuzes en uitgebreidere creaties van eigen Sims. Er kwamen meer gekke opties zoals aliens. Ook werden de uitbreidingspakketten steeds uitgebreider. Je Sims konden op reis, studeren en leuke activiteiten ondernemen. Het huis bouwen was niet meer per se waar het allemaal om draaide. Het leven in het huis, de families en de opties werden de boventoon. Je Sims kregen wensen en angsten, acties hadden langere consequenties. De Sims was een uitgebreide game maar eigenlijk kon iedere PC de game aan. Jong en oud versleet zijn tijd achter de computer. Het spel kent namelijk geen leeftijdscategorie. De Sims is voor iedereen!

De Sims 3, misschien wel mijn favoriet kwam toen ten tonele. Alles was nog uitgebreider dan voorheen, je kon het bijna niet geloven. De game was strakker en opnieuw was er veel meer te doen. De game werd alsmaar realistischer. Je Sims konden ontroerend goed bekijken en de wereld was tevens nog nooit zo open geweest. Waar eerst een laadscherm nodig was liep je Sims gewoon overal naar toe. Of je pakte je fiets, of zelfs je auto! Wat het mooist was, was dat je nu echt je eigen kamers naar smaak in kon richten. Voorheen had je wel veel verschillende meubels en kleuren paletten, maar met de Sims 3 kon je volledig los gaan. Alles van meubels tot kleding kon door de speler veranderd worden. Andere prints, kleuren en motieven, niets was te dol! Ook kwam de optie om meubels schuin te zetten zonder cheats, een openbaring!

Nu genieten we al een tijd van de Sims 4. Uitbreidingspakket na pakket druppelt de markt op en iedere keer is het afwachten wat er nu in zit, én of het lijkt op de vorige game. Zoals het pakket met de dieren. In de Sims 3 kon je ook paarden bezitten en je eigen manege maken. Bij de Sims 4 waren er geen paarden aanwezig, wel dan vossen en wasberen. Ook is het aanpassen van kleren en meubels weer terug naar wat het eerst was. Veel verschillende soorten met eigen palletten. Geen ruimte om je eigen kleuren en patronen te kiezen. Voor veel spelers toch een minpuntje. Toch kan je weer meer dan eerst. Studeren is uitgebreider dan ooit met lessen die je kan kiezen, extra lessen, bijscholing en het eten in de kantine. Of het spel nog net zo toegankelijk is voor jonge kinderen is de vraag. De Sims spelen en al zijn kwaliteiten benutten is soms toch wat lastiger dan eerst, omdat er nu dertig wegen leiden naar Rome. En of Rome dan is dat je mee kan op het werk en je hele werkdag moet spelen of dat het is dat je kinderen op moet voeden omdat je anders vervelende volwassenen krijgt. Ieder levensdoel is nu een weg met een consequentie. En voor onze trouwe spelers is dat geweldig. Zo speel je het zes maanden niet en zo speel je het een maand fulltime, de Sims is altijd daar voor jou wanneer je het nodig hebt. En jij bent er dan weer voor je perfecte Sims, dan is de cirkel rond!

Als viering kan je nu inloggen en een stomend bubbelbad claimen! Mocht je het spel nog niet bezitten dan kan je hem aanschaffen op de PC, PlayStation 4 of de Xbox One.

En toch hoop ik dat er een update komt met het aanpassen van meubels en kleding. Ik wil er best voor betalen, ja echt Electronic Arts! Please…