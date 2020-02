Dead by Daylight komt op de mobiele telefoon

Voor alle horrorliefhebbers die maar geen genoeg kunnen krijgen van Dead by Daylight en zijn jumpscares is het wachten voorbij. Eindelijk komt het spel ook op de mobiele telefoon uit! Onder de naam Dead By Daylight Mobile zal het in de stores te vinden zijn!

Dead by Daylight is een horrorgame die zich op een leuke manier onderscheidt van andere horrorgames. Het is namelijk een asymmetische horrorgame. Er is één moordenaar in het spel, gespeeld door een online speler. De killer kiest zijn karakter uit een selectie van een aantal enge en soms bekende moordenaars. De killer speelt tegen twee tot vier andere online spelers. Deze spelers zijn de survivors en moeten de killer te snel afzijn. Het is het doel van hen om bepaalde objectieven te volbrengen. Zoals het repareren van generatoren. Repareer genoeg van deze machines, dan gaat er een poort open en kunnen de spelers ontsnappen. Het is aan de killer om de spelers één voor één af te slachten. Maar ook deze overlevers hebben de keuze uit een aantal karakters. Ieder karakter met zijn eigen sterktes en zwaktes, dit geldt ook voor de killers.

Het is al bijna zo ver, de makers BeHaviour laten weten dat in de lente van 2020 we los kunnen gaan met spelen. Het is mogelijk om je in te schrijven via de Google Play Store voor de pre-registration. Zie het als een kickstarter! Spelers, ongeacht welke regio, kunnen zich inschrijven en verdienen op die manier in-game rewards. Deze zullen beschikbaar worden wanneer de game uitkomt. Mocht je een iOS apparaat hebben dan kan je je inschrijven via de website van Dead by Daylight.

Durf jij het aan?