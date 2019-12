Esports: Dutch League en Belgian League teams bekend!

Volgend jaar gaat er een hoop veranderen in de League of Legends esports scene van de Benelux. Benelux wordt opgesplitst in twee leagues: Dutch League en Belgian League. Beide leagues spelen voor een ticket naar de play-in stage van de European Masters. Daarnaast is ook de prijzenpot flink omhoog geschroefd. Riot Games maakt serieuze werk van de Nationale competities. Zij doen dit in de Benelux in samenwerking met 4Entertainment.

Gisteren werden de teams bekend gemaakt die in het eerste seizoen van de Belgian League en Dutch League meedoen. De teams moesten net zoals bij de LEC een applicatie invullen. Daarna bogen Riot Games en 4Entertainment over de applicaties en werden de zes teams per league uitgekozen. Verrassend genoeg zien we bij de gekozen teams ook voetbal organisaties. In de LEC kennen we Schalke 04 Esports en in Frankrijk speelt Paris Saint Germain mee. In beide leagues zijn er ook voetbalclubs die nu ook instappen in de esports scene van League of Legends. PSV neemt deel aan de Dutch League en KV Mechelen en RSCA spelen mee in de Belgian League.

Naast de voetbal teams zien we ook de bekende namen van de Benelux. In de Belgian League zijn dat Sector One, Brussels Guardians en Aethra Esports. In de Dutch League vinden we Defusekids, mCon esports, New Dynasty en Echo Zulu terug. Maar beide league’s kennen ook een nieuwe team die mee mag doen aan het nieuwe seizoen. Team THRLL is een nieuwe team dat meedoet aan de Dutch League en Timeout Esports zal gaan stijden in de Belgian League. Een volledig overzicht van de teams vinden jullie hieronder. Wij kunnen niet wachten tot het nieuwe seizoen van start gaat.

Dutch League:

PSV Esports

Defusekids

mCon esports

New Dynasty

Echo Zulu

Team THRLL

Belgian League: