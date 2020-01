Esports: LEC spring split week 1!

De LEC gaat komende vrijdag eindelijk van start! De spring split van 2020 gaat dan van start en wordt het nieuwe jaar in Europa afgetrapt. In het nieuwe seizoen zien we een nieuwe naam. MAD Lions vervangt Splyce in de LEC. Daarnaast maakt G2 Esports weer een role swap binnen het team. Caps gaat naar de ADC positie en Perkz gaat weer terug naar de midlane. Zal G2 Esports net zo veel succes hebben als vorig jaar? Of zal deze role swap totaal verkeerd uit pakken?

Vrijdag om 18:00 begint de LEC met G2 Esports tegen MAD Lions. In de openingsgame kunnen we gelijk zien hoe de role swap van G2 Esports uitpakt. Ook kunnen we gelijk zien van welk materiaal MAD Lions is gesneden. Daarna volgt een leuke topper tussen Team Vitality en SK Gaming. Deze twee teams wisselde vorig seizoen stuivertje om de positie op de ranglijst. De vrijdagavond wordt afgesloten met de match of the week Fnatic tegen Origen. Fnatic en Origen hebben beide de nodige wijzigingen gemaakt binnen het team. We zijn dan ook heel benieuwd hoe deze wijzigingen zich uitpakken.

Op de zaterdag in de LEC starten de games om 17:00. MAD Lions opent de zaterdag tegen Team Vitality. Daarna zien we de kraker tussen Excel Esports en Rogue. Deze teams waren vorig jaar in de spring split beide onderaan te vinden op de ranglijst. Kunnen ze dit jaar voor meer tegenstand zorgen en wellicht hoger op de ranglijst eindigen? De derde game is de kraker tussen Origen en Schalke 04. Upset heeft de overstap naar Origen gemaakt en zal ongetwijfeld gebrand zijn om zijn voormalige team een nederlaag toe te brengen. De eerste weekend in de spring split wordt afgesloten door de game van G2 Esports tegen SK Gaming.

Speelschema LEC week 1