Hier is hij dan: DualSense, de Playstation 5 controller

Playstation heeft officieel het design en enkele features van de volgende generatie hardware onthuld. DualSense is de naam van de gloednieuw draadloze Playstation 5 controller. Het is de meest afwijkende controller tot nu toe. Na vier generaties DualShock is het tijd voor de DualSense.

Wat direct opvalt aan de nieuwe Sony controller is dat het ontwerp sterk afwijkt van wat we gewend zijn. De controller wordt standaard geleverd in twee kleuren. Op dit moment is de zwart/witte controller de enige combinatie die Sony klaar heeft staan. DualSense ziet er niet alleen anders uit, maar kent ook een aantal gloednieuwe features. Het is dus niet zomaar een verbeterde versie van de Playstation 4 controller, maar een geheel nieuw iets.

Door middel van Haptic Feedback ben je nog dichter bij de game dan ooit te voren. Adaptive triggers op L2 en R2 zorgen er voor dat je de spanning letterlijk kunt voelen tijdens het gamen. Bijvoorbeeld bij het spannen van een boog. Er is nu een ingebouwde microfoon in de Playstation controller zodat je zelfs zonder headset kunt communiceren met andere spelers.

De led balk die voorheen voor op de controller zat is verplaatst naar de zijkanten van het touchpad. De share knop is vervangen door een zogenaamde ‘Create’ knop. Het delen van content is niet verdwenen, maar de nieuwe knop zou nog meer functionaliteiten met zich meebrengen. Sony is nog niet klaar om hier meer informatie over te onthullen, dus we krijgen meer over de ‘Create’ knop dichter bij de lancering van de Playstation 5.

Puntje bij paaltje geeft Sony aan dat de controller erg veel weg heeft van de DualShock 4, maar op zo goed als ieder punt is aangescherpt op basis van feedback. Nieuwe functionaliteiten, een strak ontwerp en een andere vorm. Het is een grote stap voor Sony om naar zoveel jaar van hun traditionele ontwerp af te wijken, maar ze geven aan er alle vertrouwen in te hebben.

Wat vind jij van de nieuwe Playstation 5 controller? Mooier dan de DualShock 4? Nu zijn we wel heel benieuwd naar het ontwerp van de Playstation 5!