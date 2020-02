PlatinumGames hint naar “iets”

PlatinumGames, de bekende ontwikkelaars achter Bayonetta, Nier, Astral Chain en natuurlijk de GOAT Vanquish werkt aan Babylon’s Fall. Maar, da wisten wel al. De studio is ongetwijfeld met meer soeps bezig en dat blijkt ui de nieuwe teaser website.

“Platinum 4“, meer krijgen we niet. Een grote 4 daagt je uit op de welkomstpagina, maar meer is er ook niet te zien. Wél zien we een datum verschijnen: 2020 – 2 – 3. Dat is vandaag, toch? Ja, voor ons in Europa wel, maar in Amerika is dat pas 2 maart, want ze zetten zo logisch alles op een rijtje. Het mogen dus zeker zijn dat we “iets” nieuws mogen verwachten van PlatinumGames en dat ze dat gaan onthullen op 2 maart. Dat is nog een klein maandje wachten.

Eerder gingen er al geruchten de rondte dat de studio van plan is om Wonderful 101 nieuw leven in te blazen en de vorm van een remaster. Het gerucht zegt ook dat dit gebeurd door middel van een kickstarter campagne. Maar wat betekent die “4” dan? Is het een vierde deel van iets? Een PS4 game? Is het een voorstelling van een chronologische voorwaarde? 2 (februari), 3(maart), 4?

Het blijft even gissen tot het eindelijk 2 maart is, of tot de details eerder uitgelekt worden. We krijgen niets voorgeschoteld zo vroeg in februari waar we eigenlijk wel op hadden gehoopt. Sony blijft verdacht stil, of zou het allemaal met elkaar te maken hebben?