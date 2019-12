Review: Blacksad: Under the Skin

Microids, Pendulo Studios en YS Interactive hebben op 5 november Blacksad: Under the Skin uitgegeven. Als sinterklaas cadeau mochten wij hem toch nog reviewen.

De game is gebaseerd op de Blacksad stripboeken van Juan Diaz Canales en Juanjo Guarnido. De game is een compleet nieuw verhaal.

Het verhaal

Het zijn de jaren 50 in New York City: Joe Dunn, de eigenaar van een boksclub, wordt dood aangetroffen. Ondertussen is rijzende ster Bobby Yale, die naar de ring gaat voor het belangrijkste gevecht van zijn carrière, op mysterieuze wijze verdwenen. Sonia Dunn, de dochter van Joe Dunn, neemt de sportschool over en moet omgaan met zijn financiële problemen.

Ze huurt privé detective John Blacksad in om de verdwijning van Yale te onderzoeken. Al snel zal John erachter komen dat de verdwijning van Bobby en de “zelfmoord” van Joe niet zo zwart/wit is als het lijkt. De langverwachte bokswedstrijd van het jaar komt dichterbij en de financiën van de club zouden een no show van Bobby Yale niet overleven. Tijdens zijn onderzoek zal John Blacksad merken dat hij met haaien zwemt in een universum waar corruptie overal is.

Variatie

De game zit vol antropomorfische characters. Zo is John Blacksad een kat en kom je een heel dierentuin aan personages tegen. Spelers die bekend zijn met de comics zullen vier bekenden characters uit de comic tegen komen en nog 31 exclusieve characters gecreëerd speciaal voor de game. Ook krijg je in de game dialoog en morele keuzes die de voortgang van de game en het verhaal beïnvloeden. Je kunt Blacksad dan ook op 6 manieren uitspelen.

WTF happened?

Een van de belangrijkste dingen in een adventure is natuurlijk de besturing. Ik heb de game al eens mogen spelen op Gamescom en alles voelde toen prima aan. De game was nog niet klaar maar zo voelde hij wel. Het enige puntje van kritiek die ik had is dat John Blacksad erg langzaam en wat lomp loopt. Dit had wel wat sneller gemogen.

Ik heb Blacksad afgelopen week proberen te spelen maar dit was nagenoeg onmogelijk. Bijna een regelrechte nachtmerrie. Jouw character blijft waar en wanneer hij maar wil vasthangen en loopt of doet niks meer. Dan kan ik met de stick rondjes om mijn as draaien om met veel geluk los te schieten. Vaker loopt het geluid in de video’s niet synchroon of vallen er stukken weg. En mochten deze problemen even wegblijven dan is er nog de kans dat de game bevriest. Ik weet niet hoevaak ik de game opnieuw heb moeten opstarten en weer een stuk opnieuw spelen. En de laadtijden zijn voor mijn gevoel ook te lang en te vaak. Ik ben elke dag gefrustreerd gestopt met spelen.

Solve the mystery

De game is niet echt moeilijk. Lijkt erg op een Telltale game. Je gaat jouw onderzoek oplossen maar eigenlijk onderzoek jijzelf niks. je zoekt met Blacksad naar aanwijzingen en praat met personen. De rest word je ongeveer aangewezen. Wat ik het mooiste aan adventure games vind zijn de puzzels. Je lost iets op of voegt items samen en die moet je weer ergens gebruiken. Daar vind je in deze game niks van terug.

John Blacksad heeft omdat hij een kat is, iets genaamd Cat Senses. Hier gebruik je je verhoogde katten zintuigen zoals reuk, geur en zicht. Dit is een leuke manier om naar aanwijzingen te zoeken maar ook hier ligt alles recht voor je neus. Er is ook nog een deduction scherm. Hier ga je verschillende aanwijzingen en observeringen die je gevonden hebt bij mekaar plaatsen. De game vertelt je wanneer er een match te maken is. Het is niet meer dan selecteren tot je de goede te pakken hebt. Heb je een match dan krijg je een conclusie en kun je verder in de game of meer deducties worden beschikbaar.

Verdict

Wat moet ik hier nu over zeggen. Mocht de game gaan werken dan kan je er best een paar plezierige uurtjes spenderen. Het is een leuke setting. Lekker klassiek misdaad verhaal met een film noir sfeertje. De characters spreken mij wel aan en er is ook wat humor te ontdekken. Maar goed. Zoals de game nu is, is deze nagenoeg onbespeelbaar en alleen maar frustrerend. Als alle problemen van deze game opgelost zouden worden en deze gewoon zou werken zoals het hoort. Dan zou ik de game wel een 7 geven. Maar helaas kan ik dat nu niet doen met de versie die ik gespeeld heb.

