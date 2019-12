Xbox Series X wordt de nieuwe Xbox

Tijdens The Game Awards 2019 wordt een boel aangekondigd; games, films en blijkbaar ook consoles staan aan het licht van de dag. De eerste grote aankondiging komt vanuit Microsoft, die eindelijk de nieuwe Xbox laten zien. Wij hadden de kaken op de grond bij het zien van de nieuwe Xbox: De Xbox Series X

De Xbox One Series X lijkt, zoals je hier beneden ziet, op een compactere PC kast. Het is een daadwerkelijke toren die er niet alleen strak, maar ook krachtig uit ziet. Het lijkt erop dat de controllers daarentegen blijven waar ze zijn en dat is een goed ding! De Xbox controllers werken en het feit dat je deze kan blijven gebruiken is een mooi aspect van de nieuwe Xbox. Het lijkt erop dat de koeling bovenop zit, met een raster dat groen licht geeft vanaf de bovenkant. Bekijk de trailer hier beneden!

Hellblade giveth

Senua’s Saga: Hellblade II is de eerste game die een in-game engine cinematic laat zien voor de Xbox Series X. De game ziet er aardig eng uit en de nieuwe grafische mogelijkheden laten al wat tofs zien in de trailer hier beneden. Als de graphics ook maar een beetje lijken op de cinematic, dan lijkt het erop dat de gezichtsuitdrukkingen en mondbewegingen eindelijk eens niet ongemakkelijk gaan zijn! Bekijk de geweldige maar vooral enge trailer hier beneden.

Zodra er meer info volgt over Hellblade 2 en de Xbox Series X, dan kan je dat bij ons lezen! Laat ons wel even weten wat jij vind van beiden trailers en de nieuwe Xbox look! Check hier wat onze Lars vind dat een nieuwe generatie aan consoles moet worden.