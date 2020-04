Geen E3 2020, wat betekent dit voor next-gen nieuws?

Zonder de tijdsdruk van E3 en de vaste gereserveerde dagen ontstaat er voor uitgevers en ontwikkelaars veel meer vrijheid om hun nieuws op andere manieren uit te brengen. Niemand is verbonden aan de vaste 3 tot 5 dagen in juni en dat betekent dat enkele uitgevers wachten, maar sommige ook niet.

Sterker nog zou het zomaar kunnen zijn dat we in mei al iets te zien krijgen over de next-gen titels op Playstation 5 en Xbox Series X. Maar dit kan net zo goed juni, of juli worden. Corona gooit alles in de soep en dit betekent ook dat partijen letterlijk last-minute wijzigingen kunnen en zullen doorvoeren.

This is the one time I will actually add a caveat, for the last sentence in this case, as we are living through an unprecedented situation and this is the one time where external factors such as COVID-19 could actually change plans right at the last minute. But we’ll see.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 19, 2020