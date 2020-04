Robotics; Notes Elite en Notes DaSH naar Noord Amerika

Spike Chunsoft heeft vanmiddag een Noord Amerikaanse release date aangekondigd voor de Science Adventure visual novels Robotics;Notes Elite en Robotics; Notes DaSH. De populaire visual novels zullen in oktober een Switch en PS4 release krijgen.

Er zal een double pack van de Robotics; games verschijnen met daarin beide visual novels. Daarnaast zal er een day one edition met vier pin badges met de main characters van beide games. Pre-orders zullen via Amazon lopen voor 59.99 dollar.

De release date van 13 oktober geldt alleen voor Noord Amerika. Spelers in Europa zullen het voorlopig nog even met een “coming soon” belofte moeten doen. Zowel Robotics;Notes elite als Robotics;Notes DaSH zullen op steam verschijnen. Daar zullen ze echter apart worden verkocht.

Robotics;Notes komt uit een reeks van games waar ook Chaos;Head en Steins;Gate uit komen. De Game werd ontwikkeld door 5bp. Notes is de derde game in de reeks. Notes Elite is een enhanced versie van de game die ook al op de PS Vita verscheen. Van de serie zijn zes manga en een anime gemaakt. Robotics;Notes DaSH is het vervolg op Notes en kwam voor het eerst in 2019 uit.

In Robotics;Notes neem je de rol van Kaito Yashio aan. Een liefhebber van fighting games en lid van de robot club. Wanneer Kaito er achter komt dat een van de hoofdrolspelers in Notes een programmeur is en achter de engine voor een wereldbekend spel is, besluit hij te beginnen aan een robot die draait op command inputs en motion capture technology. Vandaar dat hij naar de karate club gaat om iemand te zoeken die kan helpen met de motion capture.

De games hebben in het algemeen goede reviews gekregen en hebben dan ook redelijk goed verkocht. Hoe deze cijfers in Europa zijn is niet bekend. Deze cijfers zullen dan ook voor de double pack waarschijnlijk niet bekend worden gemaakt.

Ben jij enthousiast over de aankomende Europese release? laat het ons weten in de comments.