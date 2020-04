Eerste scores voor Trials of Mana zijn positief

Trials of Mana verschijnt deze week en de eerste reviewscores zijn binnen. Over het algemeen zijn deze vrij positief. De remake van de Super Famicon titel verschijnt voor Playstation 4, Windows PC en Nintendo Switch.

Er was vanuit het westen enorm veel vraag naar de Mana serie. Oorspronkelijk hebben wij in het westen de serie nauwelijks mogen zien. Dus voor velen een eerste ontmoeting met de Mana-serie. De game is ontwikkeld door Square Enix en het eerste deel was oorspronkelijk een spin-off van Final Fantasy. De drie oude titels zijn eerder al opnieuw uitgebracht voor Nintendo Switch in de Collection of Mana. Secret of Mana is een aantal jaar geleden al verschenen in een remake voor de Playstation 4, Playstation Vita en PC.

Op moment van schrijven draagt Trials of Mana een score van 78 op Metacritic. Secret of Mana, de voorganger van deze remake draagt een score van 63 op Metacritic. We mogen dus stellen dat alle kritiek goed is opgevangen en is verwerkt in de 3D remake van Trials of Mana. Daarbij ziet de game er wel een stuk anders uit dan zijn voorganger. Secret of Mana droeg nog een duidelijke traditionele stijl in zowel uitstraling als gameplay.

Trials of Mana ziet er daarentegen heel modern uit. Kent een 3D omgeving en stapt veel meer af van het traditionele idee. Ook wij hebben binnenkort een review voor je klaar staan over deze titel! Dus ben je nog niet helemaal zeker of je moet beginnen met deze Japanse Action Role Playing Game? Wacht nog een aantal dagen af tot onze review!

Ga jij dit (lange) weekend aan de slag met Trials of Mana of heb je de serie overgeslagen? Nog van plan om te beginnen? Er is ook een gratis demo! Indien je deze hebt gespeeld en besluit de game aan te schaffen mag je alle gemaakte voortgang meenemen.