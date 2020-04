Meer dan 12 miljoen mensen zagen Travis Scott in Fortnite

Het eerste virtuele optreden van Travis Scott was spectaculair te noemen, maar buiten deze opvatting brak het evenement ook een record. Maar liefst 12,3 miljoen mensen waren gelijktijdig aanwezig in Fortnite om het optreden van de artiest te aanschouwen.

Het is niet de eerste keer dat Epic Games alles uit de kast haalt als het op Fortnite aankomt. Je kunt zeggen over de game wat je wilt, maar de ongoing content en aandacht die het krijgt is subliem. Vorig jaar werd er een Marhmello concert gehouden in Fortnite. Tijdens dit concert waren er 10,7 miljoen spelers aanwezig. Dit maar dus ruim 1,5 miljoen meer spelers.

Uiteraard zijn de cijfers niet helemaal correct. Er zijn ook veel mensen die de shows hebben gekeken via Youtube of Twitch. De hele week zullen er nog meer van dit soort shows plaatsvinden in Fortnite voor spelers die de show gemist hebben.

Het event ging gepaard met de nodige skins en flair helemaal in het teken van Travis Scott en zijn nieuwe song. Verschillende youtubers hebben het hele evenement opgenomen. Bekijk er hier één van:

Dit was dus niet de eerste, en vast ook niet de laatste keer dat we een artiest zien optreden in Fortnite. De vraag is nu: wie is de volgende? Wie zie jij graag optreden in Fortnite?