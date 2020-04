160 duizend Nintendo accounts getroffen door hack

Alle 160.000 getroffen accounts hadden de optie om te kunnen inloggen via het Nintendo Network ID. Dit is een ID die je kunt koppelen aan je account. NNID werd gebruikt voor 3DS en Wii U. Hackers hebben middels een hack toegang kunnen krijgen tot privé data zoals namen, landen en verjaardagen. Gekoppelde credit card gegevens zijn niet getroffen door de hack.

Nintendo heeft alle wachtwoorden van de getroffen accounts gereset. Je weet dus of je account getroffen is geweest als je een verzoek hebt ontvangen om je wachtwoord te veranderen.

Nintendo confirms that ~160.000 accounts that use a Nintendo Network ID to login into their Nintendo Account were affected by recent hacking attempts

NNID login has been deactivated now and passwords will be reset for accounts that have been affected

2FA is highly recommended https://t.co/IfxRGJRLNR

