Red Dead Redemption 2 komt naar de Xbox Game Pass

Red Dead Redemption 2 komt binnenkort naar de Xbox Game Pass. Dat kunnen we lezen in een tweet op de Xbox Game Pass Twitterpagina. De game zal vanaf 7 mei onderdeel worden van het abonnement.

Spelers die een abonnement hebben op Xbox Game Pass kunnen binnenkort aan een mooie game gaan beginnen. Red Dead Redemption 2 komt namelijk binnenkort naar het game abonnement toe. Dit is aangekondigd op de officiële Twitterpagina van Xbox Game Pass. De game zal vanaf 7 mei onderdeel worden van het abonnement. Dit duurt dus nog ongeveer 2 weken. Red Dead Redemption 2 is het vervolg op de eerste game in de serie die in 2010 uitgebracht is. Het tweede deel in de serie is alom geprezen en biedt voor ieder wat wils. Je kunt collecten in de game, de mooie omgeving verkennen of gewoonweg schieten totdat je erbij neervalt. Naast een story mode biedt de game ook een Online mode. Deze online mode gooit je in een online wereld waarin je in veel opzichten hetzelfde kan doen als in de story mode.

Red Dead Redemption 2. May 7. pic.twitter.com/9takJL7Wa1 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) April 23, 2020

Xbox Game Pass

De Xbox Game Pass is een maandelijks abonnement dat je toegang biedt tot een groot aantal games. Je kunt op dit moment uit 3 abonnementen kiezen. Je hebt een abonnement voor PC (€3,99 p/m), console (€9,99 p/m) en het ultimate abonnement (€12,99 p/m ) waarin PC, console en een Xbox Live Gold abonnement gecombineerd worden. De bibliotheek van XBox Game Pass bestaat uit 100+ games voor beide platformen. Een aantal bekende games die je nu kunt spelen zijn Nier: Automata, The Witcher 3 en NBA2k. Naast een bibliotheek met vele games krijg je ook op dag 1 toegang tot titles van XBox en en Xbox gerelateerde studios.