Prison Architect krijgt nieuwe uitbreiding op PC

De pc-versie van Prison Architect krijgt na 5 jaar ondersteuning weer een uitbreiding. Op 14 mei zal de uitbreiding onder de naam Cleared for Transfer verschijnen. Met deze uitbreiding kunnen gevangenen overgeplaatst worden naar de verschillende beveiligingssectoren binnen een gevangenis, maar dat is natuurlijk niet alles.

Met de gratis uitbreiding krijgen Prison Architect spelers volgens uitgever Paradox Interactive meer mogelijkheden om de gevangenen te beheren. Veiligheidssectoren kunnen met de update ‘speciale privileges’ krijgen en spelers kunnen eisen instellen waarmee gevangenen naar lagere beveiligingssectoren worden overgeplaatst. Op die manier kunnen spelers gevangenen motiveren om zich te gedragen, zodat zij naar lagere beveiligingssectoren overgeplaatst kunnen worden.

De update laat gebruikers ook custom beveiligingssectoren maken, waar gevangenen van verschillende beveiligingslagen bijeen kunnen komen. Acties als shakedowns, tunnelzoektochten en lockdowns kunnen straks per beveiligingssector worden uitgevoerd. De upgrade breidt tot slot het Grading-systeem uit naar andere kamers, zoals klaslokalen en gymzalen.

Paradox Interactive kondigt tevens aan vanaf nu verantwoordelijk te zijn voor het uitgeven van de consoleversies. Begin vorig jaar kocht Paradox deze rechten al op, maar liet het de verantwoordelijkheden voor de consoleversie bij de ontwikkelaar Double Eleven liggen. De pc-versie bracht Paradox al wel uit. Door het overnemen van deze verantwoordelijkheden, moeten alle toekomstige uitbreidingen ook voor de PlayStation 4-, Nintendo Switch- en Xbox One-versies uitkomen. Het is onduidelijk of Prison Architect Cleared for Transfer ook voor consoleversies beschikbaar wordt. Wil je de volledige patch notes zien klik dan hier

Nog nooit gehoord van Prison Architect of ben je toch opeens benieuwd, bekijk dan hieronder de trailer!