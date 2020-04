Nieuwe datums voor The Last of Us Part 2 en Ghost of Tsushima

The Last of Us Part 2 en Ghost of Tsushima hebben een nieuwe releasedatum ontvangen. Gelukkig niet zo ver van de oorspronkelijke release datum, nadat The Last of Us Part 2 zonder nieuwe datum werd uitgesteld. Is dit dan hopelijk de laatste delay?

Het goede nieuws werd gisteren tijdens Koningsdag 2020 officieel geplaatst in een Playstation Blog. Goed nieuws voor The Last of Us Part 2 fans in ieder geval. Er was nog geen nieuws bekend omtrent een verandering in de releasedatum van Ghost of Tsushima, maar ook deze is een paar weken uitgesteld.

Updated release dates: The Last of Us Part II and Ghost of Tsushima come to PS4 this summer: https://t.co/RvMfBI8nxL pic.twitter.com/5AAPgO6tFw — PlayStation (@PlayStation) April 27, 2020

Naughty Dog’s vervolg met Ellie in de hoofdrol verschijnt 19 juni 2020. Een kleine maand later, op 19 juli verschijnt Ghost of Tsushima. Twee grote titels in twee maanden. Wellicht betekent dit wat we de deze maanden met wat meer ‘plezier’ binnen kunnen blijven.

Het coronavirus heeft de hele wereld geraakt en zo ook de gaming industrie. Ontwikkelaar werken vanuit thuis en dit bekent dat er enige vertraging kan oplopen. Vooral op gebied van distributie als het aankomt op het verschepen van fysieke games. Dit laatste puntje was het geval bij TLOU2. Sony verwacht dat er veel exemplaren verkocht gaan worden. Door middel van een kleine uitstel kunnen ze met een gerust hart de game de wereld in brengen om zoveel mogelijk fans te voorzien van de game tijdens de lancering.

Onlangs zijn er veel cruciale details gelekt omtrent The Last of Us Part 2. De lekken bevatten ontzettend veel spoilers, dus we adviseren je vooral om deze te negeren.

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

Naughty Dog betreurd de lek en hoopt dat dat iedereen de spoilers kan vermijden tot ze het verhaal zelf kunnen ervaren.