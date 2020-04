Defusekids nog puntloos in de European Masters

Vorige week is de eerste speelweek geweest van de European Masters. Nederland en de Benelux wordt vertegenwoordigd door de Defusekids. Defusekids wist de Dutch League te winnen en won daarmee een ticket naar de play-in stage. Tijdens de play-in stage wist het de nummer één plek te pakken in zijn groep. Daarna in de knock-out ronde werd Sector One uit België verslagen en plaatsten zij zich voor het hoofdtoernooi.

De loting voor de Defusekids was dit jaar wederom niet gunstig voor het team uit Nederland. Een van de tegenstanders is een oude bekende voor de Defusekids. Vorig jaar tijdens de European Masters was LDLC OL uit Frankrijk ook al een tegenstander in de groep van de Defusekids. In LDLC OL spelen niet de minste spelers, Yellowstar bijvoorbeeld speelde in de EU LCS voor Fnatic en won daar meerdere titels. Hades op ADC en Bando in toplane zijn twee getalenteerde spelers. Vodafone Giants uit Spanje is de tweede tegenstander. Daar in zien we Attila een oud LEC speler. Attila speelde vorig jaar nog bij Team Vitality en heeft ook op Worlds gespeeld. Derde tegenstander is AGO Rogue waarin oud LEC spelers Woolite en Mystiques in spelen.

Kortom wacht Defusekids weer een loodzware taak in de European Masters. En dat zagen we ook terug in de eerste speelweek. Hoewel Defusekids geen slecht potje League speelt, blijken de teams gewoon simpelweg te sterk te zijn voor het team uit Nederland. In de openingsweek werd er van alle drie de teams verloren. Desondanks zagen we Defusekids vechten voor wat het waard was. Ondanks dat de games eenzijdig aanvoelde, zagen we toch bij vlagen Defusekids de teams het moeilijk maken. De drie teams konden niet achterover zitten en spelen alsof ze er niet waren. Want Defusekids zorgde ervoor dat als ze ruimte hadden, ook toe konden slaan. Hopelijk zien we Defusekids in de tweede speelweek wel een paar games winnen.