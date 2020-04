Review: Gears Tactics

Gears of War staat bekend om over-de-top actie en heel, heel veel gore shit. Nu is het tijd voor een spin-off, of eerder een prequel, in een ietwat apartere stijl dan dat wij van Gears gewend zijn. Waar hebben we het over?

Nou, zoals de naam al zegt, Gears Tactics is een tactische game in de Gears of War wereld. Het is vergelijkbaar met zowel Mutant Year Zero als XCOM. Je speelt met een aantal zetten, vanaf een isometrisch perspectief. Maar, Gears staat bekend om gekke executies en finishers, grote shootouts en enge monsters. Hoe houd Gears Tactics dit tot stand? Lees het in de review!

Story

Gears Tactics is niet zomaar een tactische game. Het vertelt een verhaal. Om specifiek te zijn: We krijgen veel meer mee over wat zich afspeelde voor Gears of War 1. De game bespreekt de politieke keuzes die gemaakt werden, het begin van de locust invasie en het verhaal van Gabriel (Gabe) Diaz. Die naam klinkt bekend? Dat kan kloppen, want Gabe is de vader van Kait, die wij kennen uit de laatste twee Gears of War titels. We volgen hem dan ook in zijn emotionele achtbaan en de missies die hij op zijn schouders krijgt gegoten.

De game laat de evolutie van de Locust Wars en het Locust ras goed zien. Je neemt het op tegen de grote schurk Ukkon. Deze Locust heeft een leidende functie in de oorlog en is ook stukken slimmer dan anderen van zijn ras. Gabriel krijgt dan ook de opdracht om hem te vinden en te stoppen. Na een tutorial kom je ook direct uit op één van de meest leuke punten uit de game: Het vormen van je eigen team! Het verhaal is vermakelijk en vult wat gaten uit de originele story. Maar, het voelt niet zo persoonlijk als de reguliere Gears games. Dit is uiteraard niet zo’n heel groot probleem, want de game leunt vooral op zijn unieke manier van spelen. De verhaallijn is daarentegen meer dan leuk om erbij te hebben. Meer Gears is altijd goed!

Gameplay

Gear Tactics speelt vanuit een isometrisch perspectief. Je bestuurt van bovenaf een team van maximaal 4 sterk. Dit team kan je zelf levelen en uitbreiden met de vijf in-game classes die ieder een vrij uitgebreide skill-tree hebben. De game geeft ieder personage een aantal zetten per beurt. Zo kan je lopen, granaten gooien, schieten en noem het maar op. Ook is er de speciale Overwatch skill. Deze laat een persoon in je team op de wacht staan. Als er dan een Locust in zijn of haar vizier komt, dan zal deze flink wat kogels naar de kop gegooid krijgen. Natuurlijk hoort hier ook het dekking zoeken bij. Maar vooral de executies bevielen me wel. Gedurende de 40 uur die in de game zaten werd het executeren van Locust zo goed als nooit saai. Executies zijn ook nog eens vrij nuttig gezien je zo extra zetten per beurt kan winnen.

De game speelt lekker weg, maar is soms verdomde moeilijk. Boss fights kunnen je echt op het puntje van je stoel of bank houden. Al met al is er over de snelle en tactische gameplay van Gear Tactics niet vedel te klagen. Natuurlijk, er zijn her en der wat bugs of ongemakkelijk zetten die het spel even uit de flow halen, maar dit zijn kleine details. Over het algemeen speelt de game echt lekker en laat deze je ook nadenken over je zetten. Een foute zet kan je namelijk snel fataal worden.

Graphics en geluid

Gears is altijd grafisch sterk geweest. In de Gears 5 review praten we ook over hoe de franchise er altijd wel op en top uit heeft gezien. Tactics is hier geen uitzondering in. De game ziet er op momenten even goed uit als de hoofdreeks aan games. Soms is er een rare texture bij over-the-shoulder shots, maar over het algemeen ziet de game er echt strak uit. Dit geld ook voor de cinematics, die goed evenaren met de reguliere Gears titels.

De geluiden zijn lekker smerig en vooral heel helder. Als je iets hoort, dan weet je precies wat het is. Ditzelfde geld voor de dialogen, die zoals gewoonlijk ook weer lekker ingesproken zijn. Gears is en blijft een franchise om niet mee te sollen. De game is herkenbaar en uniek. Iets wat de game dus ook goed doet, is het uitstippelen van de omgevingen, het zetten van een bepaalde sfeer. Sommige missies spelen snel, anderen langzaam. Sommige missies zijn creepy, donker, waar anderen zich gewoon buiten afspelen. Het zetten van een scene en ambiance doet de game ijzersterk.

Verdict

Gears Tactics is door en door een Gear game. Maar, dan met een ietwat andere speelstijl dan dat wij gewend zijn. Dit is alleen maar tof, gezien originaliteit bij franchises soms ver te zoeken is. Dit is even iets fris, iets anders. Ik kan de game dan ook aan iedere Gears en XCOM fan aanraden. De game heeft misschien niet helemaal het rijke universum van XCOM, maar zet een Gears sfeer zoals wij die gewend zijn om in een tactische shooter. Het klopt, en dat is wat telt. De game is uiteraard niet perfect en kan her en der nog wat diepgang gebruiken, maar zet een meer dan goede basis voor een tweede deel. Ga jij hem halen? Laat het ons weten in de comments hier beneden!