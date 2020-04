Star Wars: The Complete Skywalker Saga komt naar Disney+

Vorig jaar december kregen we de laatste film van het Star Wars verhaal, The Rise of Skywalker te zien. Met deze laatste film is er een einde gekomen aan de Skywalker Saga. Voor iedereen die nog niet alle films gezien heeft, is er binnenkort de mogelijkheid om de gehele serie te bingen. Vanaf 4 mei staan namelijk alle 9 films op Disney+.

Het begon allemaal in 1977. Toen maakte we voor het eerste kennis met het Star Wars universum. Binnen 6 jaar was de eerste trilogie binnen de serie een feit en toen moesten fans aardig wat jaar wachten op een vervolg. In 1999 werd Episode 1 uitgebracht. De originele trilogie uit 1977 was eigenlijk deel 4, 5 en 6 en nu kregen we te zien hoe het verhaal eigenlijk begonnen is. Ook de tweede trilogie van Star Wars is binnen 6 jaar verschenen en we zitten nu dus al op 6 films. In de tussentijd zijn er al een enorme hoeveelheid spin offs binnen het universum gemaakt. We kennen natuurlijk de Clone Wars en er is nog veel meer. Het Star Wars universum is aardig rijk geworden.

De laatste trilogie

Het was weer een tijdje stil rondom het originele verhaal van Star Wars na 2005. De stilte werd echter verbroken toen Disney het universum heeft overgenomen. We kregen te horen dat het originele verhaal afgemaakt zou worden met nog een trilogie en het eerste deel hiervan verscheen in 2015. Afgelopen jaar in december is de laatste trilogie afgesloten. Dit keer is het in 4 jaar gebeurd in plaats van in 6. Voor iedereen die nog niet alle 9 delen heeft gezien of mogelijk nog niet 1 is er binnenkort de mogelijkheid om ze allemaal thuis op je bank te kijken. Episode 9 wordt namelijk op 4 mei toegevoegd aan Disney+ en daarmee is de Skywalker Saga op de streamingsdienst compleet. Dat wordt een lekker dagje bingen (of mogelijk 2)!