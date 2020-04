Bekijk om 18:00 mee naar Stadia Connect

Het is opvallend stil rondom Stadia. Waar Google beloofde om met Stadia een nieuw platform te brengen waar gamers konden spelen zonder moderne uitrusting heeft een ruwe lancering achter te rug. Wat gaat hier aan veranderen?

Tijdens Stadia Connect krijgen we nieuwe games te zien die worden toegevoegd aan de dienst van Google. Normaal gesproken worden deze games slechts toegelicht via social media. Waarschijnlijk heeft Google dit keer dus een mooi lijstje samengesteld met enkele titels die binnenkort on-demand gespeeld kunnen worden. Eerder vandaag verschenen er al ratings voor Playerunknown’s Battlegrounds en Octopath Traveler

It’s time for another #StadiaConnect! Tune in this Tuesday 4/28 9AM PT / 6PM CET on YouTube to hear from the team and see a few new games coming to Stadia. pic.twitter.com/Fuao6QvHF3 — Stadia (@GoogleStadia) April 24, 2020

Welke games gaan we nog meer zien aankomende periode?

Op dit moment kan iedereen gratis aan de slag met Google Stadia’s game streaming platform. Er zijn nog veel missende features en functies die Google getoond heeft. Gaan we vanavond hier meer over zien? Of blijft dit voorlopig nog toekomstmuziek?

Sinds februari is Google Stadia eindelijk speelbaar via meer smartphones dan enkel Google’s Pixel. Je hebt wel een controller nodig om via je smartphone te spelen, er zijn geen touch controls zoals Playstation’s Remote Play.

Kijk jij vanavond mee naar de aankondiging van Google, of hou je het gamen lekker bij je Playstation, Xbox, PC of Switch?

Vorig jaar in november hebben we dienst even onder de loep genomen en kwamen er al snel achter dat Google iets te voorbarig was. Je leest hier onze review terug. Ziet het er nu een stuk beter uit? Zeker. Maar nog steeds niet wat we hadden gehoopt.