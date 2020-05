Octopath Traveler – Official Google Stadia Launch Trailer

Octopath Traveler kan gespeeld worden op Google Stadia. De game is 2 dagen geleden uitgebracht op het platform. De game kost 60 euro op Stadia.

Op 13 juli 2018 maakten we voor het eerste kennis met Octopath Traveler. De game is een JRPG gemaakt door Square Enix. In het spel speel je het verhaal van één van de 8 speelbare karakters. Elk karakter heeft een eigen uniek verhaal en eigen unieke stats en class. Op deze manier heb je dus meerdere paden, die je uiteindelijk als geheel het verhaal van de game zullen vertellen. De game is gemaakt in HD-2D. De makers van de game omschrijven de wereld als een mengeling van Super Nes karakters met een high definition omgeving. De combat in de game is turn-based en je gebuikt hierin verschillende wapens en spells. Binnen het spel zul jij als speler op verschillende momenten keuzes moeten maken. Jouw keuzes beïnvloeden het verhaal en er zijn dus ook meerdere eindes mogelijk.

Google Stadia

Octopath Traveler zal voor veel JRPG fans al lang uitgespeeld zijn. Voor spelers die Google Stadia bezitten en de game nog niet gespeeld hebben, is er nu de mogelijkheid om het spel aan je Stadia bibliotheek toe te voegen. De release van Octopath Traveler op Stadia werd bekendgemaakt tijdens Stadia Connect. De game werd nog niet eerder genoemd als potentiële Stadia titel en dit kwam dus enigszins uit de lucht vallen. De game is enkele dagen geleden gereleased voor Stadia. Je betaalt op het moment wel de volle prijs, namelijk 60 euro. Dit is dezelfde prijs die ook nog steeds op de Switch gehanteerd wordt. Je kunt games via Stadia spelen zonder een abonnement te hebben op de dienst. Je betaalt in dit geval wel de volledige prijs voor de games, maar het platform is gratis. Wil je echter de mogelijkheid hebben om te gamen in 4K kwaliteit en met 5.1 geluid moet je een Pro abonnement nemen. Dit abonnement kost 10 euro per maand, biedt je gratis games aan en korting op games in de store. Voor meer informatie verwijzen we je door naar de Stadia website.