Assassin’s Creed Valhalla verschijnt dit najaar voor cross-gen

De nieuwe game in de Assassin’s Creed videogameserie verschijnt dit najaar voor de huidige en volgende generatie consoles. Dit bevestigd Ubisoft in de eerste cinematische trailer voor de game die vandaag in première is gegaan.

Assassin’s Creed Valhalla is ontwikkeld door het team achter Black Flag en Origins. We reizen af naar het noorden en beleven de geschiedenis van de vikingen. Spelers volgen het verhaal van Eivor, een furieuze Viking die met strijd en glorie is opgevoed. Spelers worden ondergedompeld in een open en dynamische wereld waarin je je verzet tegen het Donkere Middeleeuwen van Engeland. Assassin’s Creed Valhalla zal een tal van nieuwe features met zich meebrengen waaronder raids, het uitbouwen van een nederzetting en het opbouwen van hun macht en invloed.

“We kunnen niet wachten tot spelers deze geweldige Vikingreis zelf kunnen ervaren”, zegt Ashraf Ismail, Creative Director van Assassin’s Creed Valhalla. “Spelers ontdekken het leven van Eivor, een Viking raider en clanleider. Eivor wordt geconfronteerd met de uitdagingen van de zoektocht naar een nieuw thuis te midden van een machtsstrijd over de controle van Engeland.”

Net als in Odyssey hebben spelers de keuze om te kiezen tussen een mannelijk of een vrouwelijk personage. In beide gevallen draag je de naam ‘Eivor’. Wederom heb je de mogelijkheid om je uitrusting aan te passen, maar dit keer ook haar, tatoeages en oorlogsverf. Politieke allianties, beslissingen in gevechten en keuzes in dialogen hebben beïnvloeden de wereld van Assassin’s Creed Valhalla. Je moet beslissingen nemen om de toekomst van jouw thuis en clan te beschermen.

Het vechtsysteem zou vernieuwd zijn. In beide handen kan je nu een apart wapen dragen en dat is maar goed ook. Er zijn veel meer soorten vijanden dan ooit tevoren.

Assassin’s Creed Valhalla verschijnt dit najaar voor Playstation 4, Xbox One, Playstation 5, Xbox Series X, Windows PC, Uplay+ en Google Stadia.

De game komt in verschillende soorten edities, naast de standaard editie: