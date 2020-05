Review: Predator Hunting Grounds

Predator Hunting Grounds, gemaakt door IllFonic en uitgegeven door Sony voor Playstation 4 en Windows PC is nu verkrijgbaar. De asymmetrische multiplayer titel waarin we opnieuw het Predator universum in mogen duiken schiet te kort op een interessant concept.

Predator Hunting Grounds is een asymmetrische multiplayer game. Wat dit precies inhoudt is dat je geen klassieke 12 vs 12 mode hebt, maar in dit geval een 1 vs 4 mode. Vier spelers nemen het als soldaten op tegen één speler als Predator. Dit klinkt onwijs tof en het idee is dan ook heel erg vet. Helaas voor IllFonic’s verwerkelijking van dit idee, werkt het minder goed dan dat het klinkt.

Maar hoe werkt het dan?

Ieder potje dat je speelt neem je het als één van de vier soldaten, of als de Predator het op tegen de ander. Iedere game die je speelt is gevormd als een soort missie. Voor de vier soldaten althans. Je wordt in een jungle-map geplaatst en krijgt verschillende opdrachten om te vervullen. Hier zit enigszins variatie in, maar je doet toch eigenlijk iedere game ongeveer hetzelfde. Je reist zo’n twee tot drie locaties af in de jungle om opdrachten te voltooien.

Zo kan een missie bestaan uit het opzoeken van een drugslab, foto’s maken als bewijs om vervolgens het lab in de fik te steken. Terwijl het afbrand moet je de plek verdedigen tegen vijandelijke soldaten. Dit zijn heel eenvoudige NPC soldaten die weinig bedreiging voor je vormen. De volgende opdracht tijdens deze missie kan zijn om naar basis te gaan om vanuit daar een helikopter in te roepen om uit het spel te ontsnappen. De volgende missie die je speelt kan er volledig anders uitzien, maar de opzet blijft in grote lijnen hetzelfde.

De missies zijn niet spannend, niet moeilijk, maar prima genoeg om als rode draad door iedere game te laten fungeren voor de vier soldaten. De predator heeft ook een missie, en die bestaat enkel uit het vermoorden van de vier soldaten. Als deze soldaten allemaal dood zijn, wint de Predator. Gaat de Predator dood, of ontsnappen de vier soldaten? Dan winnen de soldaten. Er is ook een vage situatie waarin maar een paar soldaten ontsnappen, of maar één ontsnapt, waarbij die ene persoon dus wint en de rest niet. Waar het op lijkt is dat de soldaten winnen als er minimaal één persoon ontsnapt.

De jacht geopend

Zodra je als Predator speelt word je op een andere locatie in de jungle geplaatst dan de vier soldaten. Het is jouw taak om ze op te sporen en ze te vermoorden. Je hebt een energiebalk, hittesensoren, onzichtbaarheidsmantel, een laser en allerlei andere snufjes om je klus te klaren, maar voor een Predator voel je best wel zwakjes aan. Logischerwijs mep je niet iedereen in één klap gelijk met de vloer, want dat zou niet eerlijk zijn. Toch voelt het niet helemaal lekker aan als je dichtbij genoeg komt om je prooi op te vreten om er vervolgens achter te komen dat je ook van dichtbij weinig schade aanricht en je enorm kwetsbaar bent. Het lijkt in geen enkele vorm het best uit te pakken voor de Predator, tenzij je gewoon heel goed bent. Het is voor de soldaten te makkelijk om je op afstand te houden, terwijl ze van dichtbij juist net zo gevaarlijk blijken te zijn.

Daarbij is het ten eerste de bedoeling dat je je vier tegenstanders opzoekt. Je bent tenslotte een jager. Toch lijkt dit ook niet de makkelijkste klus te zijn, stom toeval of niet, maar binnen vijf minuten had ik de tegenstanders meestal wel gevonden. Toch zijn er meerdere rondes geweest waarin ik als soldaat geen enkele keer werd lastiggevallen door een Predator. Deze was ook niet AFK, want de Predator had wel XP vergaard tijdens de ronde. Zij kunnen immers ook vijandelijke NPC’s doden voor XP.

Het voelt dus niet altijd lekker gebalanceerd aan. Het duurt ook zo’n 10 levels voordat je bij de Predator je eerste extra uitrusting vrij speelt, terwijl je er al in je eentje voorstaat. Dat brengt ons gelijk op het volgende punt: voortgang en unlocks.

Play-to-Win

Je leest het goed. Play-to-win. Niet Pay-to-win. Laten we vooropstellen dat dit een ongelofelijke win is. Voornamelijk in dit soort games die vaak geneigd zijn om microtransacties te koppelen aan visuele voortgang en extra content. Predator Hunting Grounds is weliswaar geen Free-to-Play titel, maar dat heeft in het verleden ook niemand weten te stoppen. Door te spelen ga je level-up, krijg je currency en speel je nieuwe uitrusting en cosmetica vrij. Heel leuk en aardig, en er is op dit moment al genoeg aan cosmetica, maar ook upgrades voor wapens voor verschillende classes. Zeker gelet op de game die net een week op de markt is, mag men niet klagen op dit vlak. Niet als we het vergelijken met soortgelijke games in ieder geval.

Het jammere is, dat je eerst een paar uur moet investeren om gebruik te kunnen maken van meer wapens, cosmetische aanpassingen en nieuwe snufjes. Je begint met de basis en dat is voldoende om uit de voeten te komen, maar iemand die al 50 uur in het spel heeft gestoken heeft dus wel per direct een of ander voordeel op een nieuwe speler. Het hoeft geen groot voordeel te zijn, maar keuze uit andere uitrusting kan al groot genoeg zijn om de doorslag te bepalen. Op dit gebied zijn in mijn optiek ietwat vreemde keuzes gemaakt. Enerzijds een positieve verandering van wat we gewend zijn, anderzijds een barrière die deze aardig uitgebreide keuze al direct belemmert.

Valse start

Predator Hunting Grounds is pas een week oud. Je voelt de bui al hangen. Multiplayer titels hebben de eerste weken of zelfs maanden vaak moeite met performance en in veel gevallen beperkte variatie. In beide gevallen geldt hetzelfde voor deze asymmetrische multiplayer game. De variatie in gebieden en missies is nihil. Beide iedere ronde ziet er ongeveer hetzelfde uit en wordt de hele toon gezet door de skill van de Predator, niet door de missiestructuur of zelfs de vier spelers die de missie uitvoeren.

Daarnaast loopt de game niet heel erg lekker. Er zit een zekere vorm van input lag in waardoor het schieten met wapens en de laser van de Predator ongemakkelijk aanvoelt. Het is geen gigantische vertraging, maar net genoeg om het niet vloeiend te laten verlopen. Rubberbanding is ook een vrij veel voorkomend fenomeen en het duurt soms enkele minuten om een ronde te vinden. Ongeacht of je zoekt voor een rol als Predator, soldaat of willekeurig.

Verder is de game niet lelijk, maar ook niet ontzettend mooi. De textures zien er op een afstandje prima uit, maar zodra je dichtbij komt zie je dat deze vaak een lage resolutie hebben. Dit is vooral opmerkelijk bij bomen en bladeren die niet heel scherp ogen.

Verdict

Predator Hunting Grounds had nog even in de oven gemoeten. De nodige polish ontbreekt en sommige keuzes gemaakt tijdens de ontwikkeling lijken niet heel doordacht te zijn. De variatie in gameplay ontbreekt waardoor dit geen game is die je urenlang achter elkaar door zal spelen. Het is misschien een kwaaltje van multiplayer games zoals dit in een vroeg stadium, en dus zeker ook bij deze game. Ongetwijfeld wordt hier nog hard aan gewerkt en ziet de game er over enkele maanden heel anders uit, maar op dit moment is het lastig om de game aan te raden. Wellicht geven we het nog een kans als IllFonic de tijd heeft genomen om alle feedback te verwerken.