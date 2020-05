Playstation plus mei: Skylines en Farming simulator

Het binnen blijven wordt een stukje makkelijker gemaakt met de nieuwe playstation plus line-up, Sony heeft zojuist de games bekendgemaakt

De playstation plus games van komende maand zijn Cities: Skylines en Farming Simulator 19. In Skylines ga je aan de slag als citymanagager, de game is van Paradoc interactive en is ondanks een slechte start de afgelopen jaren flink geprezen. Als het boerenleven jou wat meer aanspreekt kan je aan de slag met Farming Simulator 19, hierin ga je als boer uiteraart je eigen boerderij onderhouden.

De games kunnen door PlayStation Plus-leden zonder extra kosten gedownload worden. Zodra ze zijn gedownload, kan men de game altijd blijven spelen of opnieuw downloaden – zolang het PS Plus-abonnement intact is.

Cities: Skylines

Cities: Skylines is een moderne kijk op de klassieke steden simulatiegame. De game introduceert nieuwe gameplayelementen om de spanning en moeilijkheidsgraad van het creëren en onderhouden van een echte stad zo goed mogelijk weer te geven, terwijl de vertrouwde gameplay elementen van stadssimulatiegames sterk worden uitgebreid.

Cities: Skylines bevat bovendien een uitgewerkt transportsysteem en geeft de mogelijkheid om de game aan te passen naar eigen speelstijl. Om zo de gelaagde en uitdagende simulatie op eigen tempo te ontdekken. Het enige wat je tegenhoudt is je fantasie!



Farming Simulator 19

Neem de controle over voertuigen en machines van alle toonaangevende merken in de industrie. Met voor de eerste keer John Deere, het grootste bedrijf op het gebied van landbouwmachines in de wereld. Maar ook Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra en nog veel meer.

Farming Simulator 19 bevat nieuwe Amerikaanse en Europese omgevingen, daardoor kan je boerderij zich ontwikkelen en uit te breiden en introduceert veel nieuwe, opwindende landbouwactiviteiten, inclusief nieuwe machines en gewassen, waaronder katoen en haver!

