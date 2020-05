Apex Legends – Official Loba Cinematic Trailer

Apex Legends heeft een nieuwe Cinematic Trailer gekregen. In de trailer zien we het verhaal van Loba, de aankomende Legend van seizoen 5. Het vijfde seizoen in Apex heet Fortune’s Favor en zal naast de nieuwe legend ook nieuwe quests en een nieuwe battle pass bevatten.

Het vierde seizoen van Apex Legends komt bijna ten einde. Het duurt nog 2 weken en dan zal er weer een nieuw seizoen van start gaan. In het nieuwe seizoen, het vijfde genaamd Fortune’s Favor, krijgen we ook weer een nieuwe Legend. De nieuwe Legend heet Loba en was al een tijdje geleden gevonden. Vandaag krijgen we echter de eerste officiële reveal aan de hand van een cinematic trailer. In de trailer wordt kort het achtergrondverhaal van Loba uitgelegd. Loba’s vader is vermoord door Revenant en door de tijd heen is zij een dief geworden. Ze werd steeds beter in stelen, maar werd altijd nog gevoed door haar gevoel voor wraak. In de trailer zien we hoe zij uiteindelijk vindt wie haar vader vermoord heeft. Het wordt dus interessant om de interactie te zien tussen Loba en Revenant.

Seizoen 5

Op 12 mei gaat het vijfde seizoen van Apex Legends van start. Het seizoen heet Fortune’s Favor en zit vol met nieuwe toevoegingen aan de game. Als eerste is er natuurlijk de nieuwe Legend, er komen nieuwe season quests en een geheel nieuwe battle pass. De nieuwe Legend hebben we nu kort een video van gezien en er is al wat speculatie rondom haar abilities. Ze zullen in ieder geval iets te maken hebben met stelen. De nieuwe battle pass zal er waarschijnlijk uitzien als de seizoenen hiervoor. De season quests lijken echter iets nieuws te zijn aan de hand van de omschrijving. Op de website van EA wordt namelijk gezegd dat ze quests gaan introduceren. Je gaat op jacht naar schatten en antwoorden in deze quests en als je ze volbrengt word je rijkelijk beloond.