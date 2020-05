Hunt: Showdown brengt ons The Arcane Archaeologist

Hunt: Showdown, een interessante en verdomd goede horrorgame is een spel dat eigenlijk iedere horror fan wel moet hebben. Zelfs het spel overdag spelen geeft je kriebels, al is het maar van die vervelende eenden waar ik altijd zo van schrik…

Het spel Hunt: Showdown is een online horrorgame met een hint van Battle Royale. Spawn alleen of met je teamgenoot in een map met meerdere andere spelers. Het doel is om je bounty’s af te maken, gruwelijke monsters die lastig zijn te verslaan. Om bij deze monsters te komen zoek je naar hints. Vernietig het monster, claim de bounty en ga opzoek naar de volgende. Of je ontsnapt met je bounty voor wat XP. Alleen willen die andere spelers ook graag die XP, én dezelfde monsters, én die hintjes… Niet alleen de vele andere monsters op de map zijn dus vijanden, je mede spelers zijn ook bloeddorstige killers! Of je nou in een nacht map of een dag map speelt, voor deze game maakt dat niets uit. Het is en blijft een griezelige game!

Nu komt er een nieuwe killer de wereld onveilig maken. The Arcane Archaeologist is hier om nieuwe lichamen te begraven om zo bij de overwinning te komen. Deze Hunt: Showdown killer met de naam Elise Austin zal de Bayou onveilig maken met haar dodelijke sniper. Jaren lang onderzocht ze de Hopi stam en raakte door hen geobsedeerd. Dit door de mythe van The Destruction of Palatkwapi. In een visioen zag ze kinderen naar Black Water gaan, ze wist dat ze moest volgen. Zo kwam ze hier… Met jarenlange ervaring met haar sniper, de Vetterli 71, kan ze van verre afstanden bemoeizuchtige spelers van kant maken. Super handig!

Ga aan de slag met deze toffe bounty hunter en wordt de machtigste van hen allemaal! Je kunt het uitbreidingspakket nu aanschaffen via Steam voor €5,69.