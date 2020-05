Xenoblade Chronicles Definitive Edition: Ontmoet de personages

De maand is aangebroken waarin we (opnieuw) mogen duiken in het verhaal Xenoblade Chronicles. De Wii exclusive JRPG maakt zijn weg naar de Nintendo Switch vanaf 29 mei. De Definitive Edition van de met actie-gevulde JRPG is rijkelijker gevuld dan ooit.

Xenoblade Chronciles voor de Wii was voor zijn tijd een van de beste JRPG titels verkrijgbaar. Met zo’n 200 uur aan content wist Nintendo liefhebbers van de genre compleet te verrassen met deze unieke setting, pakkende personages en tot in de nopjes uitgewerkte gameplay systemen. Met een gemiddelde score van 92 werd het één van de must-play titels tijdens het tijdperk van de Wii. Ondanks de hoge score was er één groot gemis aan de titel en dat was het limiet van de Wii. De game haalde alles wat het systeem te bieden had er uit. De grote omgeving, ontzettend veel content. Het was bijna ongelofelijk voor de Wii. Knap, maar ook jammer. Grafisch moest de game daar best op inleveren.

In de Definitive Edition maakt Nintendo de eerdere gebreken van de titel goed. Gloednieuwe visuals en zelfs een heel nieuw hoofdstuk die niet in de originele game zat. Meer dan genoeg reden om 9 jaar later (opnieuw) aan de slag te gaan met deze RPG. Indien je nog even een opfrisser nodig hebt, of helemaal nieuw bent in het universum van Xenoblade, hebben we de nieuwste trailer voor je opgevist.

In bovenstaande trailer maken we kennis met een aantal belangrijke personages in de game. Zij maken deel uit van jouw team en je kunt ze al even in actie zien. Waar zijn ze in gespecialiseerd en wie heeft jouw voorkeur? De nieuwe beelden geven nogmaals weer hoe de game er grafisch op vooruit is gegaan.

Xenoblade Chronicles Definitive Edition is vanaf 29 mei exclusief verkrijgbaar voor Nintendo Switch. Ga jij er mee aan de slag? We hebben het al eerder gezegd, maar het is een gouden tijd voor de JRPG liefhebber!