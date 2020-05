Tal van nieuwe games aangekondigd tijdens Inside Xbox

Tijdens Xbox Inside van vandaag zijn er een tal van nieuwe games aangekondigd. Alle games zijn optimized voor de volgende next gen console van Microsoft: Xbox serie X. Aan de hand van een reeks trailers kregen we een indruk van hoe de games er op de volgende genaratie consoles eruit gaan zien. Naast Dirt 5 en Assassin’s Creed Valhalla vinden jullie hieronder alle trailers van de aangekondigde games.

Als eerste werd er een nieuwe sci-fi shooter bekend gemaakt genaamd Bright Memory Infinite tijdens de Xbox Inside. Vervolgens zagen we een trailer voor een hele vage horror game genaamd Scorn. Chorus lijkt op een shooter waarin je een ruimteschip bestuurd en vanuit third person speelt. De studio’s zijn blijkbaar dol op het maken van wat lugubere games. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 is een game waarin moord en vechten de hoofdtoon voert. Medium kan in het straatje met Scorn wat ook de horror kant opgaat. The Ascent is een shooter waarbij van bovenaf wordt gekeken en gespeeld.

Bandai Namco komt ook met nieuwe anime look game met de naam Scarlet Nexus. Vervolgens kregen we de eerste beelden te zien van de volgende Yakuza game. De Yakuza serie lijkt niet te eindigen. Yakuza: Like a Dragon is de volgende game voor de serie. Second Extinction wordt een multiplayer shooter waarin je flink wat dinosaurussen overhoop kan knallen. Gelukkig zagen we ook nog een wat vriendelijkere game tijdens Xbox Inside. Call of the Sea ziet ernaar uit dat het een verhalende game wordt, waar het vooral zal draaien om wat puzzels en de beleving van de game. Zoals we al vaker tegenkomen zijn dit van die games waar je achterover in je stoel kan zitten en relaxt kan gaan gamen. Alle trailers van de presentatie vinden jullie hieronder aan. Laat ons in de reacties weten naar welke games jullie uitkijken.