Ook Tokyo Game Show is geannuleerd wegens Covid-19

De Japanse game beurs die ieder jaar in september wordt gehouden kent dit jaar geen fysieke vorm. Dit jaar stond Tokyo Game Show gepland van 24 tot 27 september. CESA en Nikkei willen er een online evenement van maken. Concrete plannen zijn er nog niet.

Ongeveer vergelijkbaar met Gamescom voor ons kent Tokyo Game Show in normale omstandigheden één dag exclusief voor pers en een aantal dagen voor bezoekers. Alhoewel het evenement een stuk kleiner is dan Gamescom. De beurs is heel erg gefocust op de Japanse markt, logisch. Vorig jaar waren wij ook aanwezig tijdens Tokyo Game Show 2019. Een hele andere sfeer dan je misschien gewend bent van Gamescom of zelfs Firstlook. Het is waarschijnlijk ook de enige game beurs waar pikante booth babes nog steeds volop een ding zijn.

Eind september duurt nog wel eventjes, maar organisator Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA) en Nikkie Business Publications hebben er voor gekozen om voor alle zekerheid het evenement nu al af te blazen. Net als E3 wilt CESA een online evenement gaan organiseren. E3 is later nog terug gekomen op de plannen en heeft er voor gekozen om ook geen online evenement te organiseren.

Alle ontwikkelingen omtrent Tokyo Game Show 2020 zijn te volgen via de officiële website. Tegen eind mei wilt de organisator meer informatie bekend maken over de plannen van dit jaar.

Tot vandaag was Tokyo Game Show de enige ‘grote’ game beurs van dit jaar die nog door zou gaan. E3 liet in maart al weten dat ze niet door zouden gaan. Gamescom nog maar enkele weken geleden. Het laatste evenement dat plaats heeft gevonden was PAX East in februari dit jaar. Alle ontwikkelaars en uitgevers gaan aankomende periode hun aankondigingen digitaal presenteren aan de fans.