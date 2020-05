Assassin’s Creed Valhalla toont eerste gameplay trailer

Vorige week deelde we al een aantal nieuwe details omtrent Assassin’s Creed Valhalla. Een eerste trailer, eerste informatie en een aantal toffe screenshots. Vandaag, tijdens Inside Xbox tonen Ubisoft en Microsoft de eerste in-game beelden van de game.

Assassin’s Creed Valhalla speelt zich af in de tijd van de Vikingen. De game verschijnt later dit jaar voor Playstation 4, Xbox One, PC, Stadia, Uplay +, maar ook Playstation 5 en Xbox Series X. Voor Xbox geldt dat je de game zowel op Xbox One als Series X kunt spelen. Het maakt niet uit welke versie van de game je daarvoor aanschaft. Ook op Xbox Series X zijn de graphics verbeterd en zijn de laadtijden sneller. Over de Playstation 5 versie zijn nog geen details vrijgegeven.

“Als ontwikkelaars zijn we altijd enthousiast om met nieuwe hardware te werken, omdat het ons meer mogelijkheden geeft om onze creativiteit te uiten. Assassin’s Creed is altijd betrokken geweest bij het verkennen van nieuwe technologieën en heeft altijd al gebruikgemaakt van de mogelijkheden van nieuwe consoles om zo de meest indrukwekkende ervaring mogelijk te maken. We zijn verheugd om nauw samen te werken met Microsoft om Assassin’s Creed Valhalla naar de Xbox Series X te brengen”, aldus Ashraf Ismail, Creative Director van Assassin’s Creed Valhalla.

De game verschijnt in het najaar voor alle huidige platformen en de twee nieuwe consoles. Er is nog geen releasedatum bekend voor Valhalla. Grote kans dat Ubisoft deze bekend maakt tijdens hun eigen show.