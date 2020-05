The Sims 4 – Ecologisch Leven Expansion Pack Trailer

The Sims 4 krijgt er binnenkort een nieuwe expansion bij. Vanaf 5 juni kunnen we aan de slag met Ecologisch Leven. In deze expansion kun je duurzame huizen bouwen, gaan recyclen en nog veel meer om de wereld om je heen beter bewoonbaar te maken.

In 2014 werd The Sims 4 voor het eerst uitgebracht. Sinds de release heeft de game al vele expansions gehad. Al 8 tot nu toe. De expansions in The Sims zijn kleine game pakketten met nieuwe meubels, nieuwe levensdoelen, nieuwe personages of soms dieren en nieuwe carrièremogelijkheden. De expansion Packs van The Sims 4 kosten 20 euro per stuk. Je kunt ze ook in bundels kopen om wat geld te besparen. Dit betekent wel dat je aardig wat moet investeren voor de volledige Sims experience.

Ecologisch Leven

The Sims 4 heeft al ongeveer een half jaar geen nieuwe expansion meer gehad. Maar daar komt volgende maand verandering in. Op 5 juni komt namelijk de expansion Ecologisch Leven uit. De makers hebben een trailer op YouTube gezet om ons alvast een indruk te geven. In Ecologisch Leven krijg je als speler de mogelijkheid om duurzamer en meer natuurbewust te gaan leven. We zien in de trailer de mogelijkheid om kleinere huizen te bouwen, zonnepanelen en windmolens te bouwen en te recyclen. Met de nieuwe bouwmogelijkheden komen natuurlijk ook nieuwe levensdoelen en carrièremogelijkheden. Wat deze precies inhouden is nog niet helemaal duidelijk. Je kunt de expansion Ecologisch Leven pre-orderen voor 40 euro via de Origin store. Deze zal dan meteen op 5 juni beschikbaar voor je zijn.