Meer Cyberpunk 2077 beelden op 11 juni

CD Projekt Red is van plan om meer Cyberpunk 2077 beelden te tonen op 11 juni. Dit laat het offici√ęle Twitter account van Cyberpunk 2077 weten door middel van een pakkende ‘GET READY!’ tekst. Gevolgd door een TV icoontje.

Dit kan natuurlijk niets anders betekenen dan dat we gloednieuwe beelden te zien krijgen van de game. Niet heel gek natuurlijk want deze datum valt ongeveer samen met het jaarlijkse E3 evenement. Het evenement gaat dit jaar niet door, dus hebben ontwikkelaars en uitgevers de touwtjes zelf in handen. Normaal gesproken zou Cyberpink 2077 meer beelden vertonen tijdens de Xbox showcase, maar dit jaar organiseren ze de ‘show’ zelf.

We hebben ontzettend lang moeten wachten op Cyberpunk 2077. De game zou oorspronkelijk vorige maand al zijn verschenen, maar werd uitgesteld naar september. Al twee jaar hebben we de game mogen aanschouwen tijdens een uur-durende Gamescom gameplay demo. Ook tijdens Tokyo Gameshow hebben we afgelopen jaar de game in het Japans mogen ervaren. De beelden waren precies hetzelfde, maar de volledige game is ook voorzien van Japanse voice-overs. Niet zo interessant voor ons, maar leuk om eens meegemaakt te hebben.

Verwacht dat veel meer uitgevers en ontwikkelaars aankomende maanden hun eigen ‘show’ opzetten om te laten zien wat ze in petto hebben. Microsoft begint vandaag om 17:00 al met een next gen show. Geen E3, maar gelukkig wel nieuwe games, nieuwe beelden en aankondigingen.

Zal CD Projekt Red op 11 juni wederom kiezen om een gameplay video vrij te geven van een uur? Of blijft het dit jaar iets meer bescheiden? Wij zijn in ieder geval benieuwd. Er is nog geen exact tijdstip bekend voor de vertoning. Het duurt nog een dikke maand, dus er is nog genoeg tijd om een tijd te prikken. Block je agenda alvast!