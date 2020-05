League Of Legends: Volibear Livestream Event

League Of Legends organiseert een speciaal Livestream Event voor de Volibear Rework. Vannacht zullen zij op hun YouTube kanaal een stream hosten waar meer informatie bekendgemaakt wordt. Dit is aangekondigd op hun Twitter account.

Het is een rework waar we al een aardig lange tijd op wachten. De Volibear Rework in League of Legends. De afgelopen weken worden we steeds meer geteased over het design en de skills. Om ons nog meer informatie te geven organiseert Riot vannacht een Livestream Event. Dit hebben zij aangekondigd op hun Twitter account. Het event zal plaatsvinden om 8 PM PT op hun YouTube-kanaal. Dit betekent dat het bij ons ergens diep in de nacht zal zijn. Wij zullen er waarschijnlijk dus morgen pas naar kunnen kijken. We hebben gelukkig eerder al wat informatie gekregen over de Rework. In de video hieronder wordt er kort over gesproken:

A storm is brewing. Take cover in the global livestream event on Friday, May 8 at 8 PM PT – https://t.co/2AJbfPbuj6 pic.twitter.com/NY4Ek16V3e — League of Legends (@LeagueOfLegends) May 7, 2020

Volibear

De Volibear Rework is een van de reworks, die wij als spelers vorig jaar in mei gekozen hebben. We konden kiezen uit 5 champions en Fiddlesticks en Volibear waren de winnaars. De Fiddlesticks Rework is kortgeleden uitgebracht en is naar mijn idee een groot succes. Het is dus te hopen dat ze eenzelfde resultaat gaan bereiken met Volibear. Op dit moment is de champion namelijk vooral gebruikt als een flash-q engage champion. Zonder de beschikbaarheid van flash voelt het vaak alsof de champion weinig in te brengen heeft. De Rework zal dit hoogstwaarschijnlijk aankaarten door meerdere skills te veranderen.