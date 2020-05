Those Who Remain release op 28 mei

Camel 101 en Wired productions hebben de release date van Those Who Remain aangekondigd. De PC, Xbox One en Playstation 4 versie zal op 28 mei een digital release krijgen.

Wij mochten een tijdje geleden al even genieten van de Those Who Remain tijdens Gamescom. Daar waren we al flink onder de indruk van de psychological thriller game. Ook de presentatie om de game zelf heen was zeer indrukwekkend. Het is dus goed nieuws dat we ons ook mogen verheugen op een retail exclusive deluxe edition die later in de zomer zal verschijnen.

Wie nieuwsgierig is naar de game kan hier de trailer bekijken.

In Those Who Remain nemen spelers de rol van Edward aan. Edward is een man die vroeger een perfect leven genoot maar nu probeert uit een affaire met een vrouw te komen zodat hij zijn leven weer op de rails kan krijgen. Dit neemt een aantal onverwachte wendingen en stort hem in een duistere wereld. Wat er schuilt in het duister is niet bekend, maar Edward zijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

De deluxe editie zal een prequel comic bevatten met de titel Those Who Remain: Lights out.

De game hoeft het niet te hebben van jumpscares maar maakt in plaats daar van gebruik van een aantal interessante mechanics en een enorm onheilspellende sfeer die uiteindelijk veel angstaanjagender is dan jumpscares zoals we die gewend zijn.

Spelers zullen in de game het licht moeten manipuleren om verder te komen. Je kunt namelijk niet het donker in. Daar wachten monsters die gelijk zullen doden. Daarnaast zul je zo nu en dan een soort mirror dimensie moeten betreden om obstakels te verwijderen. De game brengt zo een vermakelijk stukje puzzelen met zich mee.

Those Who Remain zou eigenlijk op 15 mei verschijinen maar werd uitgesteld. De retail versie zal gelijktijdig een Nintendo Switch release met zich mee brengen.