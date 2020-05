Bloodstained Ritual of the Night Krijgt Zangetsu update

Nu even als een reminder, Zangetsu is niet meteen speelbaar vanaf het begin. Je kan hem pas gebruiken als je het spel uitgespeeld hebt met Miriam en het beste einde hebt gekregen. Als Zangetsu heb je al zijn moves tot je beschikking en raas je door het kasteel als geen ander. Echter heeft zijn route geen extra verhaal scenes, side quests, equipement of items. Dit houdt dus ook in dat de randomizer run niet bij hem van toepassing is.

Zangetsu and Randomizer Mode are available today on PC, PS4 and Xbox One!

Download both for free and play Bloodstained: Ritual of the Night in a brand new way!

More info ➡️ https://t.co/wUvEcnE3uB pic.twitter.com/BZ3KavrLk3

— Bloodstained: RotN (@SwordOrWhip) May 7, 2020