Ninjala bijna een maand uitgesteld

De nieuwe Switch-exclusive free-to-play fighting game genaamd Ninjala, is zo goed als een maand uitgesteld. Dit nieuws werd aangekondigd via de Japanse Twitter van Ninjala.

Ninjala zou origineel op 27 mei verschijnen, maar is door meerdere redenen uitgestled tot 25 juni 2020. Dit is gelukkig geen heftige setback, maar wel vier weekjes die de developers misschien nog goed kunnen gebruiken om de game beter te maken. De exacte issue is niet vastgesteld, echter zouden er meerdere redenen aan vast kunnen hangen. Eén van deze redenen kan uiteraard het Coronavirus zijn. Maar, dit is waarschijnlijk maar bijzaak. Ninjala had recentelijk een open beta, die niet bepaald soepel verliep. Dit had niks met de gameplay te maken, maar wel met server loading issues. De game zelf liep voor mensen prima, alleen waren er te veel server issues. De gameplay voor Ninjala werd echter gewaardeerd door potentiële spelers. De game werd vergeleken met Splatoon en Naruto. Voor een gratis game ziet alles er tot nog toe goed uit, laten we hopen dat het eindresultaat er met de korte vertraging alleen nog maar beter op gaat worden!

Heb jij Ninjala al kunnen spelen middels de open beta fase? Laat ons weten wat jij tot dusver van de game vind in de reacties op Facebook of hier beneden!