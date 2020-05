Friday the 13th: The Game voor een prikkie!

Voor de oudere gamers onder ons zijn de Friday the 13th films onze grondlegger voor de horrorliefde. Een bloedstollend verhaal van verschrikkelijke Jason en een aantal lustige pubers op een zomerkamp. Wat kan er nou mis gaan?

Ontzettend veel… Bloed, gore, ingewanden en brute moorden. Friday the 13th bestond dit weekend ook gewoon 40 jaar. En dat ook nog eens op moederdag! Jason is zielsgelukkig, wat een feest. Waar we de meeste moeders lief vinden is dat voor de moeder van Jason discutabel, toch is het een feestje. Je kan de game oppikken voor een miniprijsje, dat is de game zeker waard. Persoonlijk vind ik namelijk dat als je online horror games leuk vindt, je dit pareltje je jezelf niet moet laten ontglippen.

Friday the 13th: The Game is een eng spel waar je online speelt met mensen van over de wereld, of je vrienden. Een persoon speelt als Jason, met de keuze uit verschillende Jasons uit de films kan de killer kiezen voor een speciale speelmanier. Kan je teleporten, ademen onder water of andere handige perks, kies wat bij je past om jongeren uit te roeien. Het is de taak van Jason om alle jongeren te laten lijden en om te leggen. Dit kan op verschillende manieren, wees creatief met het afmaken van je tegenstanders voor ze ontsnappen. Wat eer dat er meer jongeren ontsnappen van het kamp, zal je XP aanzienlijk kelderen. Daar zal moeder niet blij mee zijn!

Als je liever overleeft als één van de jongeren is er een grote keuze uit verschillende kids. Speel als een jock voor een goede stamina of juist als muurbloem om zo goed te zijn in sluipen. Het is je doel om te ontsnappen richting de bewoonde wereld, weg van Jason. Dit kan op verschillende manieren, wacht je tijd uit en ren richting de politie wanneer deze zich melden aan één van de bruggen. Of repareer een auto of boot om weg te scheuren bij het kamp, als je het maar overleeft. Denk aan je team of alleen aan jezelf, alles is mogelijk. Mep Jason in elkaar met bepaalde wapens om spelers te redden en bel een oude bekende om je te helpen bij het ontsnappen. Maar pas op, bij iedere stap die je neemt kan Jason je opmerken…

Klinkt Friday the 13th: The Game als een spel voor jou? Klik dan snel door naar Steam en pak de game op voor een klein prijsje. Gegarandeerd veel speelplezier en kippenvel!