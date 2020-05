Hint deze Tweet naar een Mafia 2 remaster?

Mafia 3 was misschien niet de meest populaire van de reeks. Daarentegen waren Mafia 1 en 2 zwaar populair in hun tijd. Hint het development team naar een remaster van één van deze delen? Wij zijn benieuwd, maar lees vooral even verder!

Mafia 1 vooral, is een echte klassieker voor velen. Welke van de games de studio naar hint is nog niet zeker. De kans op een volledig nieuwe game is echter stukken kleiner. 2K Games is wat stilletjes op het gebied van nieuwe games, maar brengt echt veel remasters en ports uit. Zo zijn BioShock, XCOM en Borderlands allemaal onderweg naar de Nintendo Switch. Maar, wat zou deze Tweet nu precies betekenen?

Family. — Mafia Game (@mafiagame) May 10, 2020

De laatste Tweet over de gaming reeks werd in 2018 gepost. Dat moet dus haast wel een grote hint zijn. Ook is de header voor de Twitter aangepast met de tekst ’15 Year Anniversary’. Dus mensen speculeren nu zelfs over een remastered bundel. Eigenlijk zoals de Devil May Cry switch ports, maar dan met vernieuwde graphics en gameplay. Wat denk jij? Laat het ons weten in de reacties hier beneden.

