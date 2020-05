Red Dead Online strooit met bonussen!

Een game die nu misschien belangrijker is dan ooit. Een game waar je echt het gevoel kan hebben dat je de hele dag buiten kan zijn, nu dat in het echte leven niet mag… Ook een leuke plek om rond te hangen met je vrienden en kattenkwaad uit te halen. Red Dead Online van Red Dead Redemption 2 kan nu voor velen een fijne plek zijn, nu helemaal! Rockstar strooit met leuke bonussen.

Zo is het natuurlijk verschrikkelijk belangrijk om er kei goed uit te zien. In het echt zit je misschien met ongewassen haren en een eeuwen oude, nooit gewassen trainingsbroek. Niets mis mee, maar in game zorgt Rockstar dat er weer wat leuke kledingstukken terug komen in de shops. Zo kan je Red Dead Online in klasse spelen. De Danube, Manteca Hat, Cossack Hat, Boutell Hat, Tasman en de Irwin Coat zijn weer terug. Zo kan je toch die leuke Cossack Hat eindelijk eens dragen! Dat zal er mooi uit zien wanneer je een andere speler hog tied en op de rails legt. Puur voor onderzoek natuurlijk…

Wanneer je een beroep hebt in Red Dead Online, kan je echt wat geld binnen harken. Wanneer je in-game 10 gold verzamelt door bijvoorbeeld missies te doen of de dagelijkse missies te behalen, kan je een beroep kiezen. Dit kan zijn dat je een heuse bounty hunter wordt, of juist begint met je eigen Moonshine hutje. Ook kan je een Collector worden en geld verdienen met schatten. Voor die laatste twee zijn nu leuke bonussen. Wanneer je lekkere Moonshine maakt kan je nu dertig procent extra verdienen met alle sales! Dat is pas zaken doen! Hup, aan het brouwen dan maar. Wanneer je het pad van de Collector bewandelt moet je je ogen open houden voor pijlpuntjes (arrowheads) en vogel eieren. Wanneer je deze vindt en verkoopt kan je er wel tot vijftig procent extra mee ophalen bij Madam Nazar! Wat een profits worden dat!

Ook kan je nu gratis Posses beginnen, de kosten worden niet gerekend. Samen spelen wordt dus alleen maar makkelijker! Trommel je vrienden op voor Red Dead Online op de PC of de PlayStation voor wilde avonturen, of juist om gezellig samen te vissen en rondjes te rijden. Ieder rondje is gegarandeerd anders. Tot slot is het nu goedkoper om je belangrijke items te re-stocken voor je camp en jezelf. Verkopers zorgen dat de Potent Predator Bait Pamphlet en de Potent Herbivore Bait Pamphlet 40 procent goedkoper zijn. Tevens is al het voedsel, de drank en al het rookwaar met de helft van de prijs verlaagd.

Conclusie? Geen tijd verliezen en de game downloaden dus! Zo steun je ook mensen die getroffen zijn door Covid-19. Rockstar geeft aan dat delen van de opbrengst van Red Dead Online en GTA Online gaat naar hen die getroffen zijn in deze tijd. Je kan de game verkrijgen via de Rockstar Games Launcher of via de PlayStation Store.

~ Howdy mister!