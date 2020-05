Mafia Trilogy aangekondigd: Onthulling 19 mei

De Mafia Trilogy werd zojuist aangekondigd door 2K. Eerder deze week plaatste het Mafia Twitter account sinds 2018 weer een tweet. Er volgde nog twee over de afgelopen twee dagen. De kogel is door de kerk. De trilogie komt er aan.

De trilogie staat gepland voor Xbox One, Playstation 4 en PC (Steam), als we de teaser mogen geloven. Samen met de twee over de aankondiging plaatst het account een zeer korte teaser trailer.

Live the life of a gangster across three distinct eras of organized crime in America. Discover the #MafiaTrilogy Tuesday, May 19 at 9am PT / 12pm ET / 5pm BST at https://t.co/I2ztjXo7FZ. pic.twitter.com/kzLD4qFRAj — Mafia: Trilogy (@mafiagame) May 13, 2020

De geruchten over een Mafia 2 remaster zijn dus deels waar gebleken. De game komt terug, maar daar blijft het niet bij. Alle drie de game keren terug in een trilogie. Mafia 3 verscheen deze generatie nog, betekent dit dat de game op de een of andere manier is aangepast? Het derde deel kreeg veel kritiek omdat de game heel veel herhaling kende. De kleine story segmenten waren omringd door saaie, herhalende missies en bezigheden die noodzakelijk waren om verder te kunnen spelen. Fans waren hier niet blij mee, zeker niet na het grote succes van Mafia 2.

Dinsdag 19 mei om 18:00 vindt de volledige onthulling plaats. Meer informatie wordt vrijgegeven op de officiële website.