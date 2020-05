Kijk morgen naar de Ghost of Tsushima State of Play

Ook Sony zal al het gaming nieuws zo digitaal mogelijk brengen. In hun nieuwe State of Play zal Ghost of Tsushima in de Spotlight staan!

State of Play werd vorig jaar als concept naar de wereld gebracht, een stream waarin één of meerdere games een eigen spotlight krijgen. Sony zal dit maal Ghost of Tsushima in het licht zetten. De game komt namelijk aardig snel al richting het publiek! Morgenavond om 22:00 kan jij dus genieten van nieuwe Ghost of Tsushima gameplay/ trailers.

State of Play’s next episode is dedicated to Ghost of Tsushima: https://t.co/RnNIBAUKQb Tune in Thursday at 1pm Pacific time pic.twitter.com/5kPGGl1WeH — PlayStation (@PlayStation) May 12, 2020

de game zal één van de grotere games voor Sony worden in 2020. Vooral na de recente controversie omtrent The Last of Us 2. Ghost of Tsushima maakt misschien wel kans op die Game of the Year prijs, wie weet? We hebben het eerder al gehad over de nieuwe release datum voor beide games. Ghost of Tsushima zal dan ook op 17 juli 2020 verschijnen.

