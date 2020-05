Paper Mario: The Origami King verschijnt 17 juli

Uit het niets kondigt Nintendo een gloednieuwe Paper Mario game aan voor Nintendo Switch. Geen Nintendo Direct, maar een abrupte aankondiging van een gloednieuwe Mario game. De game verschijnt al binnen twee maanden!

Voor alle Nintendo Switch spelers ligt een ouderwets papieren uitnodiging klaar om af te reizen naar een een kleurrijke papieren wereld. Samen met Peach, Mario en Luigi heb je de kans om naar het origamifestival te gaan in het koninkrijk. Een klein ezelsoortje in de bladzijde van het verhaal want Prinses Peach gedraagt zich de laatste tijd wat vreemd. In onderstaande aankondigingstrailer zie je misschien meer over haar vreemde gedrag.

Koning Olly, de heerser van het origami-koninkrijk heeft een duivels plan gesmeden. Hij wilt namelijk de hele wereld opvouwen. De vijand in dit verhaal is zo gemeen dat hij zelfs de onderdanen van Bowser heeft opgevouwen in zijn eigen soldaten zodat zij de smerige klusjes kunnen uitvoeren. Het kasteel van Prinses Peach wordt omringd door kleurrijke linten en getransporteerd naar een afgelegen berg. Dit belooft één van de meest spannende avonturen te worden voor Paper Mario.

De vouwarmen waar Mario over bezit in deze nieuwe game zorgen voor gloednieuwe gameplay mogelijkheden. Je speelt er nieuwe gebieden mee vrij, lost er puzzels mee op en ontdekt nieuwe dingen. Een gloednieuw gevechtssysteem dat op ringen gebaseerd is laat spelers tactisch om gaan met dynamische turn-based gevechten. Spelers komen zowel bekende als nieuwe gezichten tegen in het koninkrijk.

Paper Mario: The Origami King is vanaf 17 juli exclusief verkrijgbaar voor Nintendo Switch. Spelers kunnen de game via de e-shop nu al vooruitbestellen en installeren om 17 juli aan de slag te gaan. Kijk jij er naar uit om in juli aan de slag te gaan met een gloednieuw Paper Mario avontuur?