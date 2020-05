meer Ghost of Tsushima gameplay tijdens State of Play

Ghost of Tsushima is één van de hoogst geanticipeerde games voor 2020 en tevens één van de laatste grote Sony titels voordat de next-gen eraan komt. Het is een mooie week voor gaming nieuws, en vandaag hebben wij meer Tsushima gameplay voor jullie in petto!

Ghost of Tsushima zal één van de meest adembenemende open world games van in ieder geval dit jaar worden. De game ziet er in de nieuwe State of Play uitstekend uit op grafisch gebied en ook de gameplay mag er wezen. De UI voor de game is bijvoorbeeld vrij minimalistisch, waardoor je net wat meer op dat puntje van je stoel zal komen te zitten. Op jouw reis naar wraak zul je ook vergevend zijn en mensen helpen door de gehele open wereld. Zo kunnen zowel mens als dier om jouw hulp vragen. Er valt ook genoeg te gatheren om vervolgens mee te craften, dus houdt je ogen open! Ook zullen er vosjes rondlopen die je zullen leiden naar geheime shrines. Deze shrines kan je honoren voor character progression. Vervolgens kan je locaties gebruiken voor fast travel.

Daarna krijgen we gevechten te zien, zowel all-out als stealthy. Terwijl blaadjes je langs de oren vliegen, voelen je vijanden alleen maar jouw zwaard door hun nek gejast worden. Je kan combat op verschillende manieren aanpakken. Je hebt je gebruikelijke parry, vanuit waar je terug kan keren met gevaarlijke aanvallen. Maar je vecht vooral als een echte samurai, of Ghost. Zo kan je de game ook stilletjes aanpakken. Zie het als een Splinter Cell, maar dan met samurai en zonder hanglampen waar je vanaf kan schieten. In de open wereld zijn er ook genoeg plekken om bijvoorbeeld over te nemen, of in de hens te steken.

In alle serieusheid. De algehele sfeer voor Ghost of Tsushima is tijdens deze State of Play adembenemend. Van het open wereld tot de combat tot de graphics. En alsof dat nog niet genoeg is, komt Sony met meer features. Zo kan je jouw personage verschillende outfits bieden, die ieder een andere speelstijl omhoog boosten. De RPG radar springt door het dolle. Een coole feature voor de oude samurai film lovers is de Samurai Cinema filter. Je hele game zal zwart-wit worden en de muziek zal dramatischer worden. Dit zorgt voor een immersieve sfeer, waar het net is alsof jij in een samurai film speelt. Wat wilt men nog meer?!

Ghost of Tsushima zal op 17 juli 2020 verschijnen, exclusief voor de Playstation 4. Ga jij de game spelen? Laat ons weten wat jij het tofst van de game gaat vinden in de reacties op Facebook of hier beneden!