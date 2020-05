Riot banned enorm aantal Valorant valsspelers

In het begin dat Valorant werd aangekondigd, maakte Riot Games het krystal helder dat valsspelers hard worden aangepakt. Iedereen die het spel wil spelen dient het anti-cheat programma Vanguard verplicht te installeren.

Daardoor kunnen valsspelers opgespoord worden. Ondertussen heeft designer Philip Kosnikas op Twitter bekendgemaakt dat de eerste golf aan bans is uitgedeeld. Volgens de tweet zijn er in totaal 8.873 valsspelers uit de game verwijderd. Riot Games antwoordt hierop dat er nog meer bans gaan volgen.

Even though this is just closed beta, we've promised that we're going to be heavily committed to anti-cheat. This banwave is still only the beginning. We're going to ensure the highest standard of competitive integrity in VALORANT. https://t.co/EjxuYG0JEE

— Riot Vanguard (@RiotVanguard) May 12, 2020