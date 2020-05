WarCraft krijgt een nieuw bordspel: Small World of WarCraft

Vorig jaar tijdens BlizzCon konden de bezoekers een sneak preview zien van een nieuwe bordspel van WarCraft. Gisteren hebben Blizzard en Days of Wonder het bordspel volledig aangekondigd voor release. Small World of WarCraft heet het bordspel en wordt verwacht in de zomer van dit jaar. Een ideaal bordspel voor jullie gamers die thuis opgesloten zitten met hun familieleden om nader samen te komen.

Small World of WarCraft speelt zich af in de fantasiewereld van Azeroth. Hier strijden de rassen van de Alliance en de Horde met elkaar in een wereldwijd conflict. De rassen zijn inclusief orks, dwergen, trollen en worgen. In Small World of Warcraft kiezen spelers een combinatie van speciale krachten en rassen van het Warcraft-universum, zoals Portal Mage Pandarens of Herbalist Goblins, en gaan het gevecht aan voor de controle over Azeroth. Spelers bezetten legendarisch terrein en proberen krachtige artefacten te bemachtigen om zo te domineren. Alle rijken komen echter uiteindelijk ten val, dus spelers moeten voorbereid zijn om een overbelast ras achter te laten en de leiding te nemen over een nieuw ras om over Azeroth te heersen. Een preview van het spel is hier op Youtube te vinden.

Small World of WarCraft is een leuke en uitdagende games voor spelers vanaf 10 jaar. Het spel is geschikt voor 2 tot 5 spelers en duurt ongeveer 40 tot 80 minuten. Als we naar de inhoud van de doos gaan kijken krijgen we waar voor ons geld. Het spel gaat €59,99 kosten en bevat heel wat tokens en ander speelmateriaal. Blizzard en Days of Wonder hebben nauw samengewerkt om beide werelden samen te brengen. “Samenwerken met Blizzard was een geweldige ervaring. Niet alleen was onze visie voor het spel snel op elkaar afgestemd, maar het creatieve werk dat we samen hebben verricht was intens maar ook extreem bevredigend,” aldus Adrien Martinot, hoofd van Days of Wonder. “Blizzard heeft ons de mogelijkheid gegeven om diep in het rijke Warcraft-universum te duiken en ik kan niet wachten om deze geweldige samenwerking tot leven te brengen wanneer het spel uitkomt.”

Inhoud Small World of WarCraft

Wat kunnen we allemaal verwachten voor €59,99 in de doos van Small World of WarCraft: