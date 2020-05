Playstation 5 Unreal Engine 5 Tech Demo

Epic Games toont tijdens Sumer Game Fest 2020 een eerste blik in de nieuwe versie van Unreal Engine op een Playstation 5. Unreal Engine 5. De getoonde beelden zijn live captures genomen op een Playstation 5. Twee gloednieuwe systemen zorgen voor een rijkelijkere ervaring.

De twee nieuwe systemen die Epic Games uitlicht in hun Unreal Engine 5 Tech Demo zijn Nanite en Lumen. Met Nanite kunnen kunstenaars direct hun kunst implementeren in een game wereld met behulp van micropolygon technologie. Door de ontzettend veel mini driehoekjes die deze technologie toestaat kunnen game ontwikkelaars letterlijk foto realistische assets in hun games stoppen.

Lumen maakt het mogelijk om volledige globale dynamische belichting toe te passen. Hierbij wordt kaatslicht ook juist meegenomen om gekaatst licht ook op de juiste manier weer te geven zonder dat ontwikkelaars gebruik hoeven te maken van lightmaps of andere trucjes die dynamisch licht kunnen ‘neppen’.

Andere nieuwe features van Unreal Engine 5 zijn betere audio design. Zo hoor je dat geluiden van verschillende punten afkomstig zijn en dat de toonhoogte verschilt van volume, afstand, etc. De Engine die mede wordt omarmd door Playstation 5 voorspelt speler bewegingen. Hierdoor worden animaties van de speler vloeiender en minder abrupt. Het oogt dus realistischer.

Al deze bovenstaande features zijn niet beperkt tot smalle ruimtes, maar verspreid zich uit over de hele game wereld in real-time. Tijdens de demo zien we de personage de verte in kijken met in de afstand nog steeds haarscherpe details. Geen texture pop-in en dynamisch licht, zelfs in de verre rotspunten.

De experts kunnen het natuurlijk veel beter uitleggen dan ik. Check hier beneden daarom de demo, maar met commentaar van de Epic Games medewerkers die dit mogelijk gemaakt hebben.

Zijn dit de eerste waardige next-gen beelden die we hebben gezien? Bovenstaande beelden zijn niet van een bestaande of toekomstige game. Het is slechts een demonstratie van de mogelijkheden die Unreal Engine 5 kan bieden op een Playstation 5.