Nieuwe Rainbow Six Siege operators krijgen eerste teaser

Het is binnenkort weer tijd voor een nieuwe Rainbow Six Siege seizoen! Maar voordat de echte onthulling plaats gaat vinden, wilt Ubisoft even stil staan bij de nieuwe operators.

Zoals gebruikelijk doet Ubisoft dit met een cinematische teaser. Ditmaal ontmoeten we Ace als nieuwe aanvaller en Melusi als nieuwe verdedigster voor Rainbow Six Siege: Operation Steel Wave. Verder weten we natuurlijk nog vrij weinig over beiden operators, behalve dat ze onderdeel uit zullen maken van Operation Steel Wave. Maar, Ubi’s got you covered! Want, op 18 mei kan jij vanaf 18:00 op Twitch.tv/Rainbow6 meekijken met de live onthulling voor Steel Wave.

https://youtu.be/mO6HdhPfRXA

Wij hebben Rainbow Six Siege: Operation Steel Wave mogen spelen en zullen binnenkort wederkeren met alle informatie die jij nodig hebt! Kan jij niet wachten om kennis te maken met Ace en Melusi? Wees er dan bij op 18 mei om 18:00 voor de live onthulling! Het vorige seizoen hebben wij al gecovered, hiero! In dat seizoen zat de eerste Nederlandse Operator, hoe cool?