Dungeons and Dragons: #Stayhome small guide

Dungeons and Dragons is wellicht één van de bekendste RPG tabletop game van de wereld. Spelers spelen diverse campaigns met vrienden en familie aan een tafel met enkel een character sheet en hun ‘imagination’. Begeleidt door een Dungeon Master en vaak een kaart met waarop de spelers zien waar ze zijn, lopen de spelers door een tal van avonturen en dungeons. Echter sinds de lockdown met Covid is het niet altijd meer om elkaar te bezoeken voor een DnD sessie. Maar daar zijn digitale maatregelen voor om het wel te kunnen. Vandaag hebben we een kleine guide voor jullie gemaakt om toch nog DnD te spelen.

Zoals gezegd is er om Dungeons and Dragons te spelen niet veel voor nodig. Ook online is er niet veel nodig voor groepen spelers om een gezellig potje DnD te kunnen spelen. Je hebt er slechts drie programma’s of websites nodig om met je vrienden digitaal te kunnen spelen. Je kan zelfs genoeg hebben aan een enkele website om DnD te kunnen spelen. Daar komen we vanzelf wel als we de diverse opties doorlopen. Voor optimale sessies heb je drie dingen nodig: Discord, Roll20 en DnDBeyond. Gamers zijn uiteraard bekend met Discord. Discord is het praatprogramma voor gamers en spelers om met elkaar te kunnen communiceren. Daarnaast kan je webcams gebruiken om elkaar te zien en schermen delen met andere met wat je aan het doen bent op je PC.

Roll20 en DnDBeyond ideale partner voor Dungeons and Dragons

Roll20 en DnDBeyond zijn twee websites waarmee je digitaal Dungeons and Dragons kan spelen. DnDBeyond richt zich voornamelijk op de character sheets, Dungeon Master benodigheden en de digitale versies van DnD boeken. Roll20 is de website waar je alles kan doen om een DnD sessie te spelen. Je kan daar net als op DnDBeyond boeken kopen en character sheets maken. Echter wordt Roll20 voornamelijk gebruikt om kaarten en steden te maken. De Dungeon Master kan na een kleine tutorial met zijn creativiteit alles maken om zijn campaign meer tot leven te laten komen.

Naast het maken van kaarten en plattegronden kan je met Roll20 zoals gezegd ook nog character sheets maken voor je Dungeons and Dragons sessie. Met een tweetal menu balken kun je navigeren tussen de kaarten en je character sheet. Ook is er spraak, video en muziek geïntegreerd op de website. Hierdoor zou je dus Discord achterwege kunnen laten. Echter is de kwaliteit van Discord voor spraak en video beter dan van Roll20. Er is ook ruimte om te typen naar de spelers of de Dungeon Masters. Je kan het zelfs ‘fluisteren’ naar een enkele persoon zodat niet iedereen het kan meelezen. In dezelfde ruimte waar je kan typen, kan je ook voor kiezen om digitaal met dobbelstenen te gooien. Persoonlijk hou ik zelf van het gooien met fysieke dobbelstenen, mits je jezelf en de andere spelers kan vertrouwen dat ze eerlijk zijn met hun dice rolls. Vermoed je dat spelers vals spelen kan je ze altijd nog verplichten om digitaal te werpen.

Kortom met Discord, Roll20 en DnDBeyond kan jij samen met je Dungeons and Dragons groep, toch nog “samenkomen” voor een gezellig avontuur in de fantasierijke wereld van DnD.